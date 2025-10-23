疑不滿要求找3毫 七旬的士司機涉罵客「屎忽鬼」 否認無禮貌

七旬的士司機不滿乘客要求找續3毫車資，涉稱乘客「屎忽鬼」、「冇錢唔好搭的士，搭巴士啦」。司機被控一項「無禮貌及不守規矩」罪，其否認指控，案件昨日（22日）在九龍城裁判法院開審。乘客稱不滿其駕駛態度，不想支付咪錶金額以外的費用，向司機要求找續。被告稱，當時只是對自己說話，並非對乘客說話，又指政府打擊的士違規行為，造成乘客無故投訴，令他感壓力。裁判官押後至10月31日裁決。 被告關國培（70 歲），被控一項「無禮貌及不守規矩」罪，指他於2024年12月1日晚上8時45分，於旺角新世紀廣場駛往何文田欣圖軒，作為的士司機時無合理辯解而無禮貌，以及不守規矩。

不滿駕駛態度 要求找續3毫 劉姓男乘客稱，案發與妻子在旺角新世紀廣場乘搭涉事的士，返回何文田住所，咪錶顯示車費為43.7元，並支付100元，只獲找續56元。乘客提及，當時被告車速較高，不滿其駕駛態度，不想支付咪錶金額以外的費用，要求被告找續3毫子。乘客稱被告聞言後斥，「屎忽鬼」、「垃X圾」、「X你老母」、「香港有你呢啲人真係影衰晒」，退還現金，要求改用八達通付款。乘客付錢後表示，會投訴對方，而被告說粗口，又稱「冇錢唔好搭的士，搭巴士啦」。

被告：「擺上網等全香港人睇到你啲醜態」 乘客打算拍攝被告司機證，被告隨即反轉證件。乘客向被告稱透過的士扣分機制投訴及報警，被告回覆「報吖，你要玩嘢吖嘛，好」。乘客報警後，被告用手機前置鏡頭，拍下乘客及其妻的片段，「影X你個衰樣，擺上網等全香港人睇到你啲醜態」。 乘客其妻子見狀亦在車內錄音。庭上播放錄音檔，被告說「屎忽鬼」、「仆X到唔恨」、「正一廢人」、「香港地點算呀咁多廢人」、「你等住收信啦……好多嘢玩㗎，唔係好過癮，我哋最熟悉啦」。

警員到場後建議乘客手抄被告的資料，乘客透過警員要求被告刪除片段，惟被告拒絕。乘客行至車頭拍攝司機證，被告上前稱「影咩影，你試吓影呀，唔准影」，警員阻止被告。 被告並無律師代表，自辯時稱，當時向乘客指車上沒有毫子，惟乘客表示要用扣分制投訴，又指等候警方到場時，拍攝以作紀錄。被告稱原意並非責罵乘客。

被告：「為咗 3 毫子咬住唔放」 控方問及，被告提到的「屎忽鬼」、「廢人」是否指涉事乘客？被告稱，沒指明任何人，並非對乘客說，又稱本案是「好小嘅事」。被告提到已安裝電子支付工具，用於避免因找續衍生的衝突，指涉事乘客「為咗 3 毫子咬住唔放」，又稱並非每一個的士司機都對乘客不禮貌。