疑似鯊蹤｜學名Mola mola成跌市象徵 翻車魚罕現屯門河

屯門現鯊蹤？警方昨接獲市民報案，指屯門河出現懷疑鯊魚蹤影。警方到場後一度認為是海豚，及後相信該「鯊魚」實是「翻車魚」。有專家指，翻車魚主要在外海生長，甚少在沿岸地區的香港水域出沒，今次在屯門河出沒是非常罕有。

被指是「鯊魚」的大魚昨晨在屯門龍門居對開的屯門河游弋，背鰭不時露出水面，現場吸引數十名市民駐足觀看。大魚在屯門河逗留約3小時後自行游回大海。

警方表示，上午8時10分接獲報案，指有屯門河有懷疑鯊魚出沒。警員到場調查，發現河面有一條大魚，一度懷疑為海豚，隨後相信為翻車魚。該魚隨後亦自行游走離開，案件列作「發現動物」處理。

翻車魚學名為「Mola mola」，有網民戲稱其發音猶如「無啦無啦」，為股市大跌象徵。恰巧香港昨日恆生指數跌穿2萬點，跌3.8%，收市報19,869.34。

香港魚類學會會長莊棣華接受本報查詢時指，翻車魚主要在外海、水深100至200米的水域生長，甚少在沿岸的香港水域出沒，所以今次甚至在屯門河出沒是非常罕有，推算牠可能由珠江口被水流推至大嶼山北面，但因失去方向至游進屯門河。

他指，翻車魚主要以進食蝦、小魚、甲殼類維生，成年身長可達2至3米。而翻車魚每次產卵可多達3億至4億粒，數量算是魚類中最多，但存活率非常低；全球翻車魚數量亦不多，故不建議市民食用。

翻車魚又名翻車魨、曼波魚，溫帶和熱帶海洋的原生物種，牠的尾鰭被一個圓形的鰭片所取代，身體扁平，正面看過去像一個長長的橢圓；胸鰭小，呈扇形，背鰭和臀鰭較長，展開可超過身長。體重247至1,000公斤，但亦有重量高達2,300公斤。