疑偷拍女學護發文性騷擾　明愛醫院51歲男病人涉窺淫罪被捕(更新)

明愛醫院一名男病人涉嫌在社交媒體上發布一名護士學生在病房工作的相片和影片，帖文內容涉及性騷擾用語，院方其後報警。警方以涉嫌窺淫罪拘捕一名51歲涉案男子。 消息指被捕人患有腎衰竭，4月1日因在家感頭暈並入院，在受害人不知情下以手機拍攝對方，前日上載於個人社交網頁，並配以一些說話，影片中受害人帶着口罩，受害人獲悉事件後感到困擾，院方報警。該名男子昨晚被捕後在警誡下承認偷拍，他獲保釋，目前仍需留院，警方已通知院方作出相關安排。

警方及後證實，昨晚接獲深水埗永康街一醫院職員報案，指懷疑有男病人在病房內偷拍一名女醫護人員，並於社交平台上載及發布内容包含性騷擾用語的相片和影片。經調查後，同日在該醫院以涉嫌「窺淫罪」拘捕一名51歲姓唐本地男子，他已獲准保釋候查，須於五月下旬向警方報到。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人為了性目的而觀察某人，或拍攝某人；被觀察或拍攝的個人，處身於令人對保存私隱有合理期望的情況；及上述人士不理會事主是否同意被上述人士觀察或拍攝，上述人士即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。

明愛醫院報警及要求刪帖文 明愛醫院表示，非常關注及重視事件，已安排部門代表會見涉事病人作出警告，要求對方移除帖文。院方已就事件報警，並會全力配合警方調查。 院方表示，已向涉事病人嚴正重申根據《醫院管理局附例》，任何人不得在醫院內未經院方職員同意，拍攝照片、影片或錄像影片。院方亦已即時向受影響護士學生了解事件並致以慰問，會全力提供一切所需要的支援。 院方強調，任何人應尊重前線醫護人員的專業，並在醫院範圍內應遵守《醫院管理局附例》，任何人若違反《附例》及影響病房運作，院方定必採取跟進行動。