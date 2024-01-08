疑南韓國會選舉前激化局勢 北韓連續3日在延坪島附近開炮

朝鮮半島局勢再度升溫。南韓軍方指，北韓周日再在西部海域、南韓延平島以北地區附近，進行炮擊訓練，是連續第3日有此舉動。南韓呼籲在鄰近延坪島的仁川市熊津郡居民在戶外活動時要小心。分析認為，朝軍的舉動可能是密謀在4月南韓國會選舉前，激化緊張局勢。
南韓軍方消息人士透露，北韓周日下午4時起，在延坪島以北地區進行炮擊訓練，仁川市熊津郡一度向居民發送短信提示，稱朝方有炮聲傳出，而延坪部隊正在應對。據報北韓的炮彈掉落位置，未有超越西部海域北方界線，韓方亦沒遭受損失，韓方未有計劃以射擊應對。
韓方指，自本月5日起，北韓已連續3日在西北島嶼一帶進行炮擊訓練。朝軍於本月5日在白翎島北方長山岬一帶和延坪島北方登山串一帶，向北方界線方向發射逾200枚海岸炮，炮彈大多落入北方界線海上緩衝區，當中部分近至分界線以北7公里，但未有造成損害。當日南韓曾兩度向居民發布避難警告。本月6日，朝軍於下午4至5時許，再在延坪島西北方向發射逾60枚炮彈，部分落入北方界線海上緩衝區。
金與正︰6日僅引爆炸藥 未射擊
但北韓領袖金正恩胞妹、朝鮮勞動黨中央委副部長金與正周日表示，朝方6日並無進行炮擊，而只是引爆了60次模擬130毫米口徑海岸炮爆炸聲的炸藥，目的是為驗證韓軍的探測能力。她聲言，最終果然令韓方丟臉，以為爆炸聲是朝方炮擊挑釁，更厚顏無恥地編造炮彈落點在北方界線朝方一側海上緩衝區的謊言。金與正並威脅稱，朝軍扳機的安全裝置已解鎖，就算是很小的挑釁，朝軍也會立即施以「炮火的洗禮」。
南韓軍方高層人士稱，北韓早前單方面宣稱廢除《九一九軍事協議》，並向海上緩衝區炮擊，令協議規定的敵對行為禁區不復存在。據報韓軍將在北韓炮彈，越過北方界線或接近北方界線時，才會以射擊應對。