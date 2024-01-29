疑受虐女嬰為被捕保母首名「客人」 孫玉菡︰將檢討社區保母培訓指引

屯門一名約9個月大的女嬰上周疑遭虐待，腦部有血塊，目前仍在兒童深切治療部留醫，情況危殆，一名33歲保母被捕。社會福利署證實，被捕者為一名社區保母，在屯門仁愛堂完成培訓後本月起提供服務，女嬰是她首名負責照顧的孩子。勞福局長孫玉菡昨指，已要求仁愛堂交報告，重申政府在選定營辦社區保母服務的非政府機構時，已經有相關指引和培訓要求。

事發於上星期，一名社區保母受女嬰父母所委託，上周四如常接走女嬰，父母下午接到通知幼女出現抽搐，趕抵後更驚見女兒已昏迷，送往屯門醫院搶救。醫生檢查後發現女嬰腦部有血塊，隨即為她做手術及送進兒童深切治療部留醫，因認為傷勢有可疑，不排除她受到不恰當對待，上周六(26日)報警。