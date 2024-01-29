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2024-01-29 04:30:28
日報

疑受虐女嬰為被捕保母首名「客人」 孫玉菡︰將檢討社區保母培訓指引

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虐兒

女嬰在屯門醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。

屯門一名約9個月大的女嬰上周疑遭虐待，腦部有血塊，目前仍在兒童深切治療部留醫，情況危殆，一名33歲保母被捕。社會福利署證實，被捕者為一名社區保母，在屯門仁愛堂完成培訓後本月起提供服務，女嬰是她首名負責照顧的孩子。勞福局長孫玉菡昨指，已要求仁愛堂交報告，重申政府在選定營辦社區保母服務的非政府機構時，已經有相關指引和培訓要求。

事發於上星期，一名社區保母受女嬰父母所委託，上周四如常接走女嬰，父母下午接到通知幼女出現抽搐，趕抵後更驚見女兒已昏迷，送往屯門醫院搶救。醫生檢查後發現女嬰腦部有血塊，隨即為她做手術及送進兒童深切治療部留醫，因認為傷勢有可疑，不排除她受到不恰當對待，上周六(26日)報警。

案件由屯門警區刑事調查隊跟進，並拘捕一名33歲姓鍾女子。消息指，被捕人為家庭主婦，與丈夫育有一子，警方正循虐兒方向調查。而女嬰的父母均為在職人士，另育有一名4歲女兒，因原來的家傭本月休假，父母早前透過仁愛堂社區中心尋求暫託服務和聘請保母。

涉事保母本月起才提供服務

社會福利署證實，被捕保母為社署委託非政府機構培訓的社區保母，在屯門仁愛堂完成培訓後本月起提供服務，女嬰是她首名負責照顧的兒童。仁愛堂表示，警方正調查，現階段不宜評論；強調會盡力配合，對女嬰家人表示深切慰問，祝願她盡快康復。

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孫玉菡昨(28日)出席活動後回應指，已要求仁愛堂就事件交報告，因警方已調查事件，故不宜再作進一步評論，重申政府在選定營辦社區保母服務的非政府機構時，已有相關指引和培訓要求。他又說，因應4月1日會提高社區保母的服務獎勵金和增加名額，政府會藉此機會檢討，改善指引和培訓要求。

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