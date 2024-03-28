疑合租愛巢存近8萬按金後失聯 29歲女憂墮騙案報警 36歲漢被捕

一名29歲女子在網上結識男網友後，火速發展成為「情人」，在素未謀面下，雙方疑共築愛巢；但男方表示無足夠儲蓄，女方願代支租樓按金，將7.76萬元存入對方指定戶口，其後與男子失聯，懷疑墮騙案於是報警。男子其後再次聯絡事主時，前日被警方拘捕。

男子前日(26日)再次聯絡該女子，要求與她在港鐵葵興站外會面。葵涌分區特遣隊人員在附近埋伏，拘捕該名36歲姓謝本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。男子被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第一隊跟進。

消息指，女事主與涉案男子在網上認識約一個月，雙方只透過通訊軟件交談，未曾見面。女事主不時透露與家人關係不好，其後男網友願與女事主合租單位一起生活，更聲稱已在荃灣覓得心儀單位，苦無足夠儲蓄用作支付租樓按金，要求女事主代支部分款項。女事主在本月22及23日內分22次將7.76萬元存入對方指定7個戶口內，之後因未能與對方聯絡而起疑，女事主於本月23日報警。男網友本月26日再次與女事主聯絡，並相約她見面，聲稱將款項退還給她。男子現身之際被埋伏在附近警員拘捕，警方翻查手機對話記錄證實涉案。警方提醒市民保持警覺，呼籲如懷疑受騙，立即致電反詐騙協調中心「防騙易」熱線18222。