疑因乙明邨停車場繳費問題起爭執 29歲男子涉誤殺管有危險藥物被捕

沙田發生誤殺案，一名男司機昨凌晨疑因停車場繳費問題，與停車場保安員口角，雙方亦有肢體碰撞，其後保安員倒地婚迷，救護員接報到場將他送院治理，延後不治；稍後將安排驗屍以確定死因。警方以涉嫌誤殺及管有危險藥物拘捕一名29歲男司機。
69歲死者姓阮，為乙明邨停車場男保安員，與妻子同居乙明邨，二人育有一子一女，兒女均已成年。29歲男私家車司機姓余為停車場時租客戶，案發後一直留在現場，警方在涉事私家車內檢獲2克懷疑大麻，男司機涉嫌誤殺及管有危險藥物被捕。
警方於昨凌晨零時38分接報，指一名男保安員於乙明邨一個時租停車場內昏迷，送院後延至凌晨1時07分證實死亡。探員昨早到乙明邨停車場，封鎖停車場更亭及附近調查。
警方呼籲目擊者提供資料
沙田警區刑事部警司黃慧賢昨午交代案情表示，調查發現男保安員零時34分曾與涉案私家車男司機，疑因停車場繳費問題發生口角及肢體碰撞，保安其後被發現倒地昏迷。警方指會翻查現場閉路電視，了解雙方是否曾經打鬥。沙田警區重案組正積極調查案件。如目擊案件或有資料提供，可致電3661 2758與調查人員聯絡。
現場消息則指，事發時死者於停車場閘口更亭內，疑犯私家車途經更亭外，期間起爭執，二人曾發生輕微推碰，有人曾向保安揮拳。
阮妻︰丈夫遽然離世難以接受
事主妻子指，丈夫之前曾從事運輸及飲食業，數年前改做保安員。阮妻透露，自己之前做大廈保安員，但早年工作時腳部受傷後，沒有僱主聘任，她形容丈夫是經濟支柱，但丈夫10月年屆70，亦已計劃退休。
阮妻稱，家庭不富裕，但一家樂融融，甚少爭拗；更不時有家庭聚會，如上月她生日，丈夫花逾千元一家去食放題，下周日母親節，原已計劃外出食飯慶祝。丈夫退休後更有計劃去旅行。她又透露，丈夫約20年前曾患癌症，現已康復，醫生亦指復發機會不大，對丈夫遽然離世，實難以接受，並指丈夫工作時出事，「保安公司做下嘢，有啲表示」。
乙明邨為房協出租屋邨，房協就事件回應指深表關注和難過，並向死者家屬致以深切慰問。死者為乙明邨停車場外判承辦商安滿停車場有限公司的僱員，房協會與安滿保持緊密溝通及提供所需協助，並會全力配合警方的調查工作。