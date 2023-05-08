疑因乙明邨停車場繳費問題起爭執 29歲男子涉誤殺管有危險藥物被捕

涉事司機與死者疑因停車場繳費問題起爭執。(鍾式明攝)

沙田發生誤殺案，一名男司機昨凌晨疑因停車場繳費問題，與停車場保安員口角，雙方亦有肢體碰撞，其後保安員倒地婚迷，救護員接報到場將他送院治理，延後不治；稍後將安排驗屍以確定死因。警方以涉嫌誤殺及管有危險藥物拘捕一名29歲男司機。

69歲死者姓阮，為乙明邨停車場男保安員，與妻子同居乙明邨，二人育有一子一女，兒女均已成年。29歲男私家車司機姓余為停車場時租客戶，案發後一直留在現場，警方在涉事私家車內檢獲2克懷疑大麻，男司機涉嫌誤殺及管有危險藥物被捕。

警方於昨凌晨零時38分接報，指一名男保安員於乙明邨一個時租停車場內昏迷，送院後延至凌晨1時07分證實死亡。探員昨早到乙明邨停車場，封鎖停車場更亭及附近調查。

警方呼籲目擊者提供資料

沙田警區刑事部警司黃慧賢昨午交代案情表示，調查發現男保安員零時34分曾與涉案私家車男司機，疑因停車場繳費問題發生口角及肢體碰撞，保安其後被發現倒地昏迷。警方指會翻查現場閉路電視，了解雙方是否曾經打鬥。沙田警區重案組正積極調查案件。如目擊案件或有資料提供，可致電3661 2758與調查人員聯絡。

現場消息則指，事發時死者於停車場閘口更亭內，疑犯私家車途經更亭外，期間起爭執，二人曾發生輕微推碰，有人曾向保安揮拳。