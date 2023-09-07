疑因太和邨公屋業權爭執 舅父疑殺害外甥女再跳樓亡

大埔發生倫常命案。一對中年甥舅疑因已購買的公屋業權問題，常起爭執；61歲姓羅舅父前晚疑再因業權分配與48歲姓羅外甥女起爭執，雙方曾發生糾纏，其後外甥頸部被利器所傷死亡，舅父疑畏罪燒炭自殺不果再跳樓亡，警方列謀殺及自殺案處理。

兩名死者分別為61歲姓羅男子和48歲姓羅女子，二人為甥舅關係，案發於大埔太和邨亨和樓16樓一單位，女事主獨居於上址。昨早9時，大廈傳出巨響，之後有途人發現一名男子倒卧大廈平台，疑由高處墮下。警方接報到場，登樓調查，在16樓一單位內揭發一名女子昏迷屋內。

據指，女子當時在睡房床尾，被大量被鋪及雜物所遮蔽，頸部及雙手被黑色牛皮膠紙束綁，頸部、背部有多處利器所傷痕跡，而地上留有大灘血跡。警方現場發現一把12吋長利刀及一把剪刀，疑與案有關，其後亦在洗手間發現一個未熄滅的炭盤，估計男疑犯燒炭自殺不成，再畏罪跳樓亡，而男子手部亦有傷痕，估計二人曾發生糾纏受傷。政府化驗所人員及法醫昨日到場，警員在平台及梯間調查，檢取大批證物，包括染血衣物被鋪。至傍晚，仵工相繼運走兩具遺體。

大埔警區助理指揮官(刑事)警司陳啟澤昨晚交代案情指，初步調查發現，二人關係並不友好，而單位業權成為二人執爭導火線，男疑犯前日(5日)晚上抵達上址單位，與女死者發生爭執；女死者頸部傷口為致命傷。至於單位業權是否涉及上一代購入及遺囑細節均有待調查。而二人死因有待法醫進一步檢驗。案件現交由大埔警區重案組第二隊跟進。

太和邨租者置其屋計劃項目

太和邨屬房委會租者置其屋計劃的項目，原來出租單位供租戶選擇購買，而案發單位亨和樓實用面積達348平方呎，現場有消息指，男死者母親於2010年以105萬元在自由市場以補地價方式購入，目前升值至約300萬元。羅母2021年離世，據指，羅母曾表示單位由兒子和外孫女共同繼承，其後單位由外孫女一人繼承。之後二人常因業權問題起爭執。有鄰居於凌晨時分曾聽到單位傳出尖叫聲，但未想到會發生命案。