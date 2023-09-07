熱門搜尋:
麥當勞 梁朝偉 肥蛙 天氣 綠色債券 福島核污水 去邊啊Do姐 好去處 銀色債券 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 深圳好去處 粉嶺高球場
返回
本地
2023-09-07 04:31:57
日報

疑因太和邨公屋業權爭執 舅父疑殺害外甥女再跳樓亡

分享：
大埔 太和邨

大埔太和邨發生謀殺及自殺案。

大埔發生倫常命案。一對中年甥舅疑因已購買的公屋業權問題，常起爭執；61歲姓羅舅父前晚疑再因業權分配與48歲姓羅外甥女起爭執，雙方曾發生糾纏，其後外甥頸部被利器所傷死亡，舅父疑畏罪燒炭自殺不果再跳樓亡，警方列謀殺及自殺案處理。

兩名死者分別為61歲姓羅男子和48歲姓羅女子，二人為甥舅關係，案發於大埔太和邨亨和樓16樓一單位，女事主獨居於上址。昨早9時，大廈傳出巨響，之後有途人發現一名男子倒卧大廈平台，疑由高處墮下。警方接報到場，登樓調查，在16樓一單位內揭發一名女子昏迷屋內。

據指，女子當時在睡房床尾，被大量被鋪及雜物所遮蔽，頸部及雙手被黑色牛皮膠紙束綁，頸部、背部有多處利器所傷痕跡，而地上留有大灘血跡。警方現場發現一把12吋長利刀及一把剪刀，疑與案有關，其後亦在洗手間發現一個未熄滅的炭盤，估計男疑犯燒炭自殺不成，再畏罪跳樓亡，而男子手部亦有傷痕，估計二人曾發生糾纏受傷。政府化驗所人員及法醫昨日到場，警員在平台及梯間調查，檢取大批證物，包括染血衣物被鋪。至傍晚，仵工相繼運走兩具遺體。

大埔警區助理指揮官(刑事)警司陳啟澤昨晚交代案情指，初步調查發現，二人關係並不友好，而單位業權成為二人執爭導火線，男疑犯前日(5日)晚上抵達上址單位，與女死者發生爭執；女死者頸部傷口為致命傷。至於單位業權是否涉及上一代購入及遺囑細節均有待調查。而二人死因有待法醫進一步檢驗。案件現交由大埔警區重案組第二隊跟進。

太和邨者置其屋計劃項目

太和邨屬房委會租者置其屋計劃的項目，原來出租單位供租戶選擇購買，而案發單位亨和樓實用面積達348平方呎，現場有消息指，男死者母親於2010年以105萬元在自由市場以補地價方式購入，目前升值至約300萬元。羅母2021年離世，據指，羅母曾表示單位由兒子和外孫女共同繼承，其後單位由外孫女一人繼承。之後二人常因業權問題起爭執。有鄰居於凌晨時分曾聽到單位傳出尖叫聲，但未想到會發生命案。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受