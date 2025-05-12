疑墮倫敦金詐騙集團 7市民失逾400萬 3人被捕

詐騙集團涉透過街頭問卷調查取得市民的個人資料，其後再透過電話或通訊軟件遊說受害人投資。警方搗破倫敦金投資詐騙集團，拘捕3名男子，案中至少有7人被騙合共超過400萬元。

警方上周五接到一名71歲女子報案，指懷疑墮「倫敦金」投資騙案。該名女子去年10月收到遊說她投資的電話，其後按指示開設戶口及投資，期間曾取得5萬元「回報」，之後想取回本金及回報時，遭以藉口不斷拖延，並要求索取行政費和保證金，事主損失約185萬元。

元朗警區重案組人員經深入調查後，同日於區內拘捕一名25歲男子，涉以欺騙手段取得財產，突擊搜查觀塘一公司單位，拘捕兩名年齡分別為25及36歲男子，涉嫌串謀詐騙。3人獲准保釋候查，於下月中旬向警方報到。