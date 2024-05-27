疑夫婦感情問題 58歲內地漢涉向妻女施襲被捕

中環發生傷人案。一名58歲男子與妻子因事起爭執，期間疑揮刀向妻子施襲，長女見狀報警，幼女護母心切同遭斬傷，母女浴血逃離現場獲救，暫無生命危險，男子涉傷人被捕。現場消息指，施襲者為內地漢，近日有人懷疑太太紅杏出牆，對方昨凌晨回家之際出言質問，雙方一言不合爆口角，致發生血案。涉事家庭為社署社工跟進的個案，社工已聯絡有關家庭，並會按有關家庭的福利需要提供適切協助。

現場為中環卑利街72號一個過渡房屋單位，一梯兩伙，涉案家庭一家4口包括夫婦二人和分別14及12歲女兒居其中一單位。案發清晨4時58分，53歲女子與幼女一同歸家，58歲內地漢疑因感情問題起爭執，期間有人取菜刀斬向妻子，幼女護母心切同捱斬。長女見狀慌忙報警求助。