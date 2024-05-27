疑夫婦感情問題 58歲內地漢涉向妻女施襲被捕

中環發生傷人案。一名58歲男子與妻子因事起爭執，期間疑揮刀向妻子施襲，長女見狀報警，幼女護母心切同遭斬傷，母女浴血逃離現場獲救，暫無生命危險，男子涉傷人被捕。現場消息指，施襲者為內地漢，近日有人懷疑太太紅杏出牆，對方昨凌晨回家之際出言質問，雙方一言不合爆口角，致發生血案。涉事家庭為社署社工跟進的個案，社工已聯絡有關家庭，並會按有關家庭的福利需要提供適切協助。
現場為中環卑利街72號一個過渡房屋單位，一梯兩伙，涉案家庭一家4口包括夫婦二人和分別14及12歲女兒居其中一單位。案發清晨4時58分，53歲女子與幼女一同歸家，58歲內地漢疑因感情問題起爭執，期間有人取菜刀斬向妻子，幼女護母心切同捱斬。長女見狀慌忙報警求助。
妻子手腳、背部、頸部中刀，左右手的手尾指被斬斷及幾乎被斬斷；幼女衝前護母期間，頭、背及手指亦被斬傷。兩母女浴血負傷逃離單位後獲救，大廈梯間和大廈外均留有大量血跡。警方和救護員接報到場，將母女送瑪麗醫院治理，送院時清醒。現場消息指，有人近日懷疑妻子與人有染，昨日質問下，雙方情緒激動，並爆口角，之後有人衝入廚房取出菜刀施襲。
涉案單位由樂群社會服務處營運；服務處總幹事黃萬成接受本報訪問時指，對事件感到難過，希望涉事家庭可度過事件；已聯絡涉事家庭親友，暫時照顧無受傷的長女；服務處亦會探望受傷的母女，了解她們的需要，包括出院後提供家居清潔服務。警方解封大廈後，已清理公用地方血跡及安撫同廈的居民。至於未來安排，他則稱，會了解3母女是否仍希望與施襲者同住的意願；即使她們願繼續同住，服務處先徵求社署意見。