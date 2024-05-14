疑患心臟病憂無人照顧智障子 六旬婦燒炭與32歲子俱亡

本港接連發生多宗照顧者疑因不堪壓力所致的倫常慘劇。一名58歲婦人昨疑因患病擔心無力再照顧32歲中度智障兒子，被發現攜子在葵芳邨葵仁樓寓所內燒炭，雙雙斃命。有議員促請當局整合針對照顧者的社區資源，為高危照顧者提供一站式服務；另有議員建議當局應盡早設立病人和照顧者名冊，透過醫管局學校及社福機構接觸病人，主動提供支援。

事發於昨早11時56分，女事主胞妹到葵芳邨葵仁樓登門造訪，惟無人應門，擔心發生意外於是報警，警方趕至，揭發女事主與其子在單位內燒炭。救護員證實兩人當場死亡，案件被列作謀殺及自殺案處理。