疑患心臟病憂無人照顧智障子 六旬婦燒炭與32歲子俱亡

本港接連發生多宗照顧者疑因不堪壓力所致的倫常慘劇。一名58歲婦人昨疑因患病擔心無力再照顧32歲中度智障兒子，被發現攜子在葵芳邨葵仁樓寓所內燒炭，雙雙斃命。有議員促請當局整合針對照顧者的社區資源，為高危照顧者提供一站式服務；另有議員建議當局應盡早設立病人和照顧者名冊，透過醫管局學校及社福機構接觸病人，主動提供支援。
事發於昨早11時56分，女事主胞妹到葵芳邨葵仁樓登門造訪，惟無人應門，擔心發生意外於是報警，警方趕至，揭發女事主與其子在單位內燒炭。救護員證實兩人當場死亡，案件被列作謀殺及自殺案處理。
消息指，58歲女事主任城巴員工，已任職逾25年，平日早上6時開工，2時下班。據了解，女事主早年離婚，與32歲兒子相依為命，獨力照顧中度智障的他，惟近日發現患上心臟病，疑因擔心無力照顧兒子，留遺書後尋短。
社區對識別高危照顧者欠主動
選委界立法會議員江玉歡批評，近年照顧者悲劇接連發生，事件揭發了社區對識別高危照顧者相當被動，欠缺主動性，「關愛隊同社福機構必須加大力度，用盡一切可能識別出高危照顧者。」至於處理燃眉之急的情況，她認為可為照顧者群體作教育，因照顧者在病患初期是無從入手，如設立照顧者友善社區等。江玉歡續指，設立照顧者支援專線是值得肯定，惟對專線的作用有保留，「叫做好過冇，但係一定要有實質工作配合，如果冇相信作用不大」，促請當局整合針對照顧者的社區資源，為高危照顧者提供一站式服務，如設立照顧者客廳，「俾照顧者有一個舒展身心嘅地方，吊頸都要唞下氣。」
社福界議員狄志遠則表示，當局目前無系統識別照顧者和提供協助，建議當局應盡早整理有支援需要名單，設立病人和照顧者名冊，「可透過醫管局、學校及社福機構接觸病人，找出這些高危家庭個案，主動提供支援。」又建議，當局可在全港18區設立以照顧者為本的支援中心，為照顧者提供包括情緒輔導、教育等服務，相信專業人士有能力判斷和界定有問題個案，並轉介社工跟進。