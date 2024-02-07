疑拖車上無扣安全帶墮地 拖飛機員被航機輾斃

死者為一名34歲南亞裔男子，為中國飛機服務有限公司員工負責飛機拖曳工作，有香港身份證，居東涌海堤灣畔。被捕拖車司機為姓冼60歲男子，事發時駕駛拖車正拖運一架大灣區航空的航機，男工當時則坐在車尾。

機場發生罕見致命意外。一名南亞裔機場拖飛機員工昨晨與同事正駕駛拖車拖運一架客機時，疑意外跌落地面，及後更被飛機轆輾過。該名工人身體多處嚴重受傷，當場證實死亡。機管局指，該名員工於拖車工作時懷疑未有扣上安全帶。警方其後拘捕一名60歲司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡，並正循交通意外方向調查事件成因。

意外於昨凌晨3時發生，警方接獲機場職員報案指一名男子倒臥滑行道上，初步調查相信死者是一部特別用途車輛的乘客，車輛由一名60歲司機駕駛，懷疑死者在拖運飛機期間，意外跌出車輛並被飛機轆撞倒，傷重當場死亡。

民航處回覆稱，已要求機場管理局按機制就事件向處方提交報告。機管局回應稱，對相關機場員工的離世表示難過，對其家屬表示慰問。機管局已聯絡相關地勤公司，跟進向死者家屬提供協助。該局又指，據現場了解，該名員工於拖車工作時懷疑未有扣上安全帶。警方正循交通意外方向調查事件成因，機管局將配合調查。