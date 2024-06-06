疑撞女童不顧而去 綠的疑掛影子牌 車輛無登記

上水上周六(1日)發生一宗涉及新界的士懷疑撞倒女童後不顧而去案件。警方周二晚(4日)尋獲涉事車輛，初步發現事發時車輛套上假牌及無有效行車證，涉案司機昨日凌晨前往警署自首，涉嫌危險駕駛、交通意外後沒有停車、交通意外後沒有報案、行使虛假文書、駕駛未有登記的車輛及駕駛時沒有第三者保險。

案發於上周六早上約11時，一輛新界的士沿上水寶石湖路行駛，期間一名女童於寶石湖路近寶運路交界過馬路時，遭該車右側撞倒並即時倒地，惟的士於意外後不顧而去。女童其後自行起身，有途人見狀上前協助及安慰，並報警求助。警方和救護員接報後趕至現場，將受傷女童送往北區醫院治理。