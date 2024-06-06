疑撞女童不顧而去 綠的疑掛影子牌 車輛無登記

上水上周六(1日)發生一宗涉及新界的士懷疑撞倒女童後不顧而去案件。警方周二晚(4日)尋獲涉事車輛，初步發現事發時車輛套上假牌及無有效行車證，涉案司機昨日凌晨前往警署自首，涉嫌危險駕駛、交通意外後沒有停車、交通意外後沒有報案、行使虛假文書、駕駛未有登記的車輛及駕駛時沒有第三者保險。
案發於上周六早上約11時，一輛新界的士沿上水寶石湖路行駛，期間一名女童於寶石湖路近寶運路交界過馬路時，遭該車右側撞倒並即時倒地，惟的士於意外後不顧而去。女童其後自行起身，有途人見狀上前協助及安慰，並報警求助。警方和救護員接報後趕至現場，將受傷女童送往北區醫院治理。
一名自稱為受傷女童家長的人士周二晚上於網上社交平台上載一批疑女童傷勢相片，相中可見女童手腳、頭等身上多處有瘀青，部分位置擦傷，牙齒及上唇亦受損，亦撰文表示「我知道有好多人關心小妹妹嘅近況同埋傷勢。多謝大家關心。」
警方調查後鎖定車輛。大埔警區重案組高級督察黎柱鋒昨交代案情表示，涉案車輛涉違反交通標誌，並且衝紅燈，再駛入一個正值綠燈的行人過路處，撞到一名8歲正在過路的女童後，即駛離現場。女童手腳及額頭有損傷、瘀傷及一隻牙被撞甩，送院經治理後已同日出院。調查後亦確定車輛涉用假車牌，翻查閉路電視後，周二晚上在上水粉嶺圍停車場發現涉事車輛，同時證實案中車輛無有效行車證，其後鎖定司機身分並追捕。
司機昨晨自首
56歲姓蔡本地男子則於昨日凌晨到上水警署自首，他報稱為商人，涉危險駕駛、交通意外後沒有停車及報案、行使虛假文書、駕駛未有登記的車輛及駕駛時沒有第三者保險被捕，被扣留調查。