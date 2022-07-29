疑新冠病毒引發腦病變 居離島22個月大女嬰危殆

本港新冠肺炎單日確診數持續破4,000宗，昨錄得一宗兒童重症個案，居離島的22個月大女嬰前晚開始抽搐和顫抖等，在長洲醫院求診後再由直升機送往東區醫院搶救，入住兒童深切治療部後情況危殆、須插喉用呼吸機及打強心藥。專家懷疑女嬰由新冠病毒引發腦病變，提醒家長要留意子女情況，並呼籲盡快帶子女接種新冠疫苗。衛生防護中心轄下聯合科學委員會下周將開會，討論3歲以下兒童打針安排。

公立醫院昨有22名確診者危殆，包括一名22個月大的女嬰，與她同住的3歲姐姐前日(27日)快速測試呈陽性，女嬰同日傍晚開始發燒、咳嗽和顫抖。因家住離島，家人輾轉約7時許先帶女嬰往長洲醫院求診，其後召喚政府飛行服務隊，約9時半被送抵東區醫院搶救。她現入住兒童深切治療部，需要插喉駁呼吸機和使用強心藥維生。本身是兒科醫生、首度出席「430疫情記者會」的抗疫專家顧問團成員劉宇隆稱，東區醫院為女嬰進行磁力共振電腦掃描後，證實她有較嚴重病變和腦水腫，但仍要排除其他可能性。他說，腦病變除由普通發燒、抽筋等引起外，亦可由新冠病毒引起急性壞死性腦炎，由於女嬰有抽搐和神志呆滯等病徵，憂慮是否由新冠病毒引致腦病變。他又估計，女嬰在家受姐姐傳染，形容個案無奈和可惜，稍後會分析其感染哪個Omicron亞系。

劉宇隆解釋，腦炎表徵包括發燒、神情呆滯、抽搐和變得不活躍等，但坦言有時只有眼皮抽搐、眼球反應等，家長或難以察覺，呼籲家長要多加留意。他又指在酷熱天氣下，水分不足或室溫較高也會表現呆滯，如室內溫度高更不易分辨是否發燒，建議情況許可便應開冷氣、為子女補充足夠水分，若子女之後的「活躍、醒目程度」仍有別於慣常，家長便應「隔幾個字」留意和與他們傾談。家長如有疑惑，他認為最安全是找醫生判斷情況。劉宇隆並稱，研究發現幼童如有遺傳免疫缺陷症，染疫後或將出現嚴重情況，但接種新冠疫苗便可減低風險。

聯合科學委員會下周將開會討論3歲以下幼童打針安排，身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席的劉宇隆指，本港雖不太多3歲以下的嚴重個案，「但發生一個就係一個。」他認為，家長要醒覺子女染疫可以很嚴重，促「快啲帶小朋友去打針」。劉宇隆又指，個人認為復必泰和科興疫苗對3歲以下幼童均有效和安全，而疫情大流行下傳播速度快，認為大眾不應拘泥於藥廠的第三期報告，「大家唔好癡迷、迷戀第三期『金標準』」、「億億聲咁大人群(已接種)，所有會發生嘅副作用都發生晒。」

多五宗死亡個案

昨本港增4,886宗確診，包括248宗輸入個案。多7間學校有班別因錄得確診而要停課一周，其中特殊學校明愛樂進學校勤班和明愛樂意學校明智班，雖各只有一人確診，但同學難以戴好口罩，故同樣獲建議停課。醫管局昨公布多5宗死亡個案，56至100歲死者本身均有長期病患，第五波疫情累計9,280名患者離世。