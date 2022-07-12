疑用假文件騙物業侵吞業權 4漢被捕涉改40單位資料

騙徒以偽冒文件及預先成立管理公司，侵佔部分業主的空置單位，藉此盜竊按揭貸款及相關業權。警方於4月接市民報案，指其擁有的一個空置商業單位被更改差餉繳納人資料，經調查後昨拘捕4名本地男子；又發現有40個業物業資料被更改，包括差餉繳納人資料等。不法集團最少將兩個物業被轉名，涉及金額合共1,000萬元。警方不排除有更多人被捕。

被捕的4人，年齡47至54歲，包括會計師、地產經紀，另有黑社會背景人士，涉企圖詐騙。行動中搜查多個住宅及公司，起出多份懷疑虛假文件，部分疑犯仍被扣查。

犯罪集團1月開始更換單位的繳納人資料，在未經業主同意下，擅自更改40多個差餉繳納人資料，並透過各種不法手段，包括換門鎖、張貼告示及爆竊等，企圖滋擾單位業主及租客，逼其遷出單位。警方相信有人企圖透過侵佔該些單位，並取得差餉繳款收據，扮作物業管理人，更改水費單及電費單，再改變差餉繳納人資料，之後進一步非法侵吞有關單位業權。

警方調查發現，騙徒利用「虛假授權書」及「臨時買賣合約」，冒稱是單位授權人及買家，再轉售給騙徒預先成立的公司。最少涉兩單位被轉名，合共1,000萬元。商業罪案調查科訛騙案調查組警司孔慶勳表示，涉案的物業數量較多，大部分位於舊樓或唐樓，無人居住，有多少業主受影響仍有待調查。她又呼籲業主可訂購土地註冊處「物業把關易」服務，涉及其物業的文書遞交土地註冊處註冊，便會向業主發出電郵提示，有助業主對其物業的狀況保持警覺，防止有騙徒假冒業主，或盜用業主的名字放售單位。