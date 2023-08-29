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2023-08-29 12:05:00

疑開漏藥致鄧桂思急性肝衰竭不治　兩醫生被控誤殺法庭准律政司撤控

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東區裁判法院。(資料圖片)

東區裁判法院。(資料圖片)

【12:05更新】新增聯合醫院回應

腎病和乙型肝炎女病人鄧桂思，2017年到聯合醫院覆診時，兩名醫生疑「開漏藥」，致其後急性肝衰竭不治。警方事後以誤殺罪拘捕兩名涉事醫生。控方今日早上在東區裁判法院提訊中，申請撤回對兩人控罪，獲主任裁判官徐綺薇批准。

男被告林治崑(50歲)被控於2017年1月20日至8月26日在香港非法殺死鄧桂思，另一男被告陳小劍(45歲)則被控於2017年2月17日至8月26日在香港非法殺死鄧桂思。控方表示，考慮《刑事檢控守則》後，決定向法庭申請撤銷兩項誤殺罪，辯方表示不反對，裁判官遂批准控方申請，撤銷針對兩名被告的兩項誤殺罪，訟費則將以書面形式處理。

鄧桂思死因研訊押後舉行

鄧桂思死因研訊押後舉行。(資料圖片)

醫委會裁兩醫生專業失德

醫委會早前裁定兩名醫生專業失德，兩人被判除牌3至5個月，緩刑1年半至3年。至於鄧桂思的死因研訊，原定在今年2月進行，但在死因庭召開前，兩名醫生被控誤殺，死因研訊因此需暫時擱置。

院方：按既定程序跟進有關醫生原有職務臨床工作安排

聯合醫院表示得悉法庭決定，並再次就事件向病人家屬致以衷心慰問，院方會繼續為家屬提供所需協助，以及加強臨床服務安排，包括優化醫生處方藥物的流程及加強警示。另外，公立醫院亦已加強培訓，提醒醫療團隊需要與病人及家屬就重要臨床資訊保持密切溝通等。院方會按既定人事程序跟進有關醫生的原有職務及臨床工作安排。

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