疑開漏藥致鄧桂思急性肝衰竭不治　兩醫生被控誤殺法庭准律政司撤控

【12:05更新】新增聯合醫院回應

腎病和乙型肝炎女病人鄧桂思，2017年到聯合醫院覆診時，兩名醫生疑「開漏藥」，致其後急性肝衰竭不治。警方事後以誤殺罪拘捕兩名涉事醫生。控方今日早上在東區裁判法院提訊中，申請撤回對兩人控罪，獲主任裁判官徐綺薇批准。

男被告林治崑(50歲)被控於2017年1月20日至8月26日在香港非法殺死鄧桂思，另一男被告陳小劍(45歲)則被控於2017年2月17日至8月26日在香港非法殺死鄧桂思。控方表示，考慮《刑事檢控守則》後，決定向法庭申請撤銷兩項誤殺罪，辯方表示不反對，裁判官遂批准控方申請，撤銷針對兩名被告的兩項誤殺罪，訟費則將以書面形式處理。