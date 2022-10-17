疑「雀友」與女友有染將其斬死 67歲地盤工：話咗會斬死佢㗎

地盤工3年前懷疑「雀友」與其女友有染，趁「雀友」與一群人打麻將時手持菜刀從後狂劈其頸部及頭部，直至「雀友」倒地浴血，動也不動。被告被控一項謀殺罪，案件今於高等法院開審。

控方開案陳詞透露，被告女友在案發前一年曾告知被告，她曾與「雀友」上床，案發當日下午約3時，死者到「呀娟」家打麻將，死者問被告會否一起打麻將及吸煙，但被告拒絕又指自己沒有錢，而死者正打麻將時，被告手持菜刀從後狂劈死者頸部及頭部，死者嘗試逃脫，但被告尾隨並持菜刀再劈向其頭部及身體，直至死者倒地浴血，動也不動。而閉路電視片段顯示被告事後說：「我話咗我會斬死佢㗎！個50蚊拖左咁多年！當我講笑？」

被告：起初只想教訓死者

同場目擊事件發生的「雀友」全部驚慌逃亡，事發後看到被告指自己會報警自首，又指他也對死者忍無可忍，亦已經準備好坐監。被告被捕後在警誡下指他殺害死者的原因是死者想「溝」其女友「呀娟」，而當日他看見死者後愈想愈生氣，便拿菜刀斬死者，而他冷靜下來後報警自首，他亦在警誡下承認他太憤怒而斬死死者，但卻指他起初只想教訓死者，沒有意圖斬死死者。

67歲被告盧禮秋於2019年10月18日，在元朗安樂路一單位內謀殺男子周仕清。控方開案陳詞指，被告與女友「呀娟」因打麻將而結緣，「呀娟」在家設有兩張麻將檯並會邀請朋友到家打麻將，而身為「雀友」之一的死者周仕清與被告有金錢糾紛，被告亦懷疑死者與「呀娟」出軌。