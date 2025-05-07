疣具傳染力 41%患者無處理 醫生︰共用毛巾增交叉感染風險

疣屬傳染性皮膚病，有調查發現，94%受訪者聽過疣，惟33%不知道疣具有傳染性；50%表示會用公共場所的毛巾、44%在公共場所赤腳運動。部分人誤將疣混淆為其他皮膚問題，如雞眼(46%)或細菌感染及發炎(34%)。醫生指誤解易致市民延誤治療，增加交叉感染風險。

疣是由過濾性病毒人類乳頭瘤病毒(HPV)感染而引起，生活易(ESDlife) 1至2月透過網上問卷訪問621人，調查發現94%受訪者聽過「疣」，58%受訪者未知是由HPV感染引致、37%未知由過濾性病毒引起。內外全科醫生何嘉謙表示，HPV 喜歡溫暖潮濕的環境，透過接觸患者皮膚或帶有病毒的物品傳播。與家人共用個人衛生用品或於公共場所接觸或使用公用物品，均會增加感染風險。