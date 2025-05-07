疣具傳染力 41%患者無處理 醫生︰共用毛巾增交叉感染風險

疣屬傳染性皮膚病，有調查發現，94%受訪者聽過疣，惟33%不知道疣具有傳染性；50%表示會用公共場所的毛巾、44%在公共場所赤腳運動。部分人誤將疣混淆為其他皮膚問題，如雞眼(46%)或細菌感染及發炎(34%)。醫生指誤解易致市民延誤治療，增加交叉感染風險。
疣是由過濾性病毒人類乳頭瘤病毒(HPV)感染而引起，生活易(ESDlife) 1至2月透過網上問卷訪問621人，調查發現94%受訪者聽過「疣」，58%受訪者未知是由HPV感染引致、37%未知由過濾性病毒引起。內外全科醫生何嘉謙表示，HPV 喜歡溫暖潮濕的環境，透過接觸患者皮膚或帶有病毒的物品傳播。與家人共用個人衛生用品或於公共場所接觸或使用公用物品，均會增加感染風險。
但調查發現，50%人表示在酒店/健身室/美容院/水療中心，會使用公共毛巾、44%做瑜伽/泰拳/到訪游泳池等運動時會赤腳行走、40%會與家人共用毛巾、抹手巾、化妝粉撲、剃鬚刀、指甲鉗及拖鞋等私人物品、24%會在外試用護膚品及化妝品等。
疣可在身體的不同部位出現，形成肉色或啡色的凸起顆粒或硬塊，常見於面部、頸部、手部和足部等，數量或隨時間而增加，調查顯示，61%患者疣出現在頸部，52%在面部。52%患疣受訪者因影響外觀感懊惱、28%缺乏自信及影響社交。但41%患者無處理問題，包括擔心治療費用昂貴(27%)，一成人因不知道患處是甚麼。
調查亦發現，部分受訪者更誤將疣混淆為其他皮膚問題，如雞眼(46%)、細菌感染及發炎(34%)、瘜肉/肉痣(23%)、癦痣(13%)、油脂粒 (6%)等。何嘉謙表示，不少人會誤以為疣是其他皮膚問題，建議應及早求醫。他補充指，為了保障自己及家人的健康，應特別注意個人衛生，接觸公共物件後，應注意清潔雙手，不要與人共用貼身個人物品，均可減低患上疣的機會。