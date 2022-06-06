疫下在家離世者增近一倍 開支普遍貴醫院離世約萬元

疫情持續三年，公立醫院多次實行有限度探訪安排，令不少病情較嚴重的留院患者與家人長期分離，甚至彌留期間仍未能見親屬最後一面，「在家離世」成為病人善終的新出路。老人科專科醫生梁萬福表示，自2020年起查詢在家離世增近一倍，預料今年的數目會更多。他表示，在家離世的費用普遍較醫院離世貴1至2萬元不等，包括醫生團隊於病人臨終前提供診治，以及簽署死亡證，但相信一般中產家庭也能負擔。

梁萬福表示，單計今年2月，已有4個在家離世個案，一般多屬80歲以上病人。癌症及認知障礙症患者各佔三分之一，餘下約三分之一是其他末期器官疾病。他分享曾經接獲一名90多歲婆婆的個案。她患有腸疾病、以及肺纖維化，需多次出入醫院。隨着婆婆呼吸系統有問題，肺功能愈來愈差，便選擇在家離世。而婆婆及丈夫十分恩愛，最終離世時有10多名家人陪伴，形容當時場面溫馨。

離世適合患末期疾病病人

其解釋，在家離世適合患末期疾病、病情不可逆轉的病人，年滿18歲、精神上有能力行事者，在指定人士見證下可簽署「預設醫療指示」，可拒絕接受心肺復蘇等治療。醫生按法例每兩周上門，病人離世後24小時內，上門證實自然死亡及簽署「死因醫學證明書」，遺體毋須解剖，家人亦毋須報警，可到死亡登記處辦手續。不過他提醒，獨居者不能在家離世，氣喘或出血性疾病患者亦未必適合。

當病人決定在家離世後，便需要進行一系列準備工作。梁萬福表示，病人的家居需有一張醫療用的病牀、並設有氧氣機及抽痰機。他指，曾有個案家中只有400至500平方呎，亦可以安頓患者於大廳中休養，因此患者未必須要獨立房間。而接送病人回家後，需安排醫療團隊上門跟進病人情況，以滿足法例規定。

在家離世不影響物業價值

他指，先人離世後48小時內不會有屍臭，如果天氣炎熱可以開大空調，但不需要特意為先人蓋厚被。他表示，人死亡可能會有分秘物，例如大小二便，家人只需要清潔先人，並換上一件薄衣，便已經足夠尊重。

至於價錢方面，以養和醫院在家支援服務計算，一至兩星期起計約1至2萬元，其他費用例如運輸先人遺體約3,000至5,000元不等，亦要計及冷藏費用。他表示，選擇在家離世整體的價格預料較於醫院離世高1至2萬元，相信一般中產的家庭能夠負擔。他亦表示，在家離世與自殺及他殺不同，並不會影響物業價值。