疫下有學童難辨26字母 7校建英語學習系統

佛教聯合會轄下7所小學將引入「小一入學英文評估」，了解小一新生的英文能力。(李朗僑攝)

評估涉及八大範疇包括字母辨認、句子理解、日常溝通等。7所小學的小一新生在7至8月的「小一適應日」使用平板電腦完成評估後，校方可於10月收到紙本報告，列出學生在每個範疇上的得分及年級平均分作對比，並按學生表現，度身訂造適合學生程度的教學內容和提供拔尖或補底安排。

疫情三年間幼稚園需要使用網課教學，但網課效果欠佳，或令幼童升小學時認讀26個英文字母仍出現困難。香港佛教聯合會宣布將於新學年投放約1,000萬元於7所會屬小學英文科發展，打造全新的「創新英語學習系統」，包括聯合教育大學研發用作評估小一新生英文能力的「小一入學英文評估」；以全面提升學生在讀寫聽說的能力，期望學生在完成6年小學生活後，能掌握日常英語的溝通能力，以及達到升讀英文中學的英語水平要求。

未能正確讀出「t」及「s」尾音

佛教慈敬學校曾試用「小一入學英文評估」，該校校長范秀琪指，數據分析顯示，對比以往沒有受疫情影響的小一學生，發現大部分學生在日常溝通(簡單對答)及單字朗讀能力明顯稍遜，特別是朗讀詞彙時，未能正確讀出「t」及「s」等尾音；她相信因疫情期間，學生缺少面對面聆聽老師朗讀以及練習英語對話機會減少所致。

教大協理副校長(學術質素保證)及心理學系副教授楊少詩指，疫情停課與家庭背景加深了學生英語學習的個別差異，「有啲學生本身已經有啲英語能力，有啲(學生)就可能26個字母認讀都仲未掌握」。與坊間的英語評估只著重「聽講讀寫」相比，小一入學英文評估分類範疇較為細節且著重英文基礎能力，她相信小一入學英文評估能夠協助老師更準確地了解學生的程度，因材施教。

佛教聯合會：未見小學需要合併

對於教育局正與各辦學團體溝通，商討及規劃學校發展方案，如合併學校等。香港佛教聯合會學務顧問莊聖謙表示，香港佛教聯合會一直與教育局有溝通，不過他看不到該會各小學有合併需要，亦沒有條件合併，認為辦學做得好自然能夠增加收生吸引力。

身兼小學校長會主席的佛教林金殿紀念小學校長吳永雄則認為，若學校只聚焦在收生事宜是「唔健康」；他笑言自己非「懶偉大」，但「我哋天職就是教好小朋友」，學校應聚焦教育。