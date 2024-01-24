疫下機不離手壓力大 校長鼓勵學生參與越野賽助解壓

學童精神健康及壓力問題一直備受關注。有學校觀察到3年疫情令本就「機不離手」的年輕人越發足不出戶，一年年積累的壓力更難得到舒緩，而鼓勵學生參加定向越野比賽。

助學生建立互相及解難能力

為助學生踏出家門，走出舒適區，不再將自己框在一個固定範圍而不自知，佛教何南金中學鼓勵他們參加名為「圖出山野」的定向越野比賽，現已連續3年有學生參加。校長馬寶紅認為，學生在比賽中能放下手機、在山野間豐富經歷，即使面對行錯路、規劃錯誤等情況仍一起合作解難，互相信任，重整路線。她相信，比賽經驗能讓他們探索多元的解難方法及加強對身邊人的信任，明白到有些事情未必能獨自解決，更願意尋找協助。

她表示，不少參加過的同學都覺得活動很有意思，即使成績不及有經驗的成年隊伍，過程中仍非常投入，返校後也會向同學分享這種不在手機上玩的遊戲，令今年有共20名學生主動報名，屬歷屆最多。