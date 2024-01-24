疫下機不離手壓力大 校長鼓勵學生參與越野賽助解壓

學童精神健康及壓力問題一直備受關注。有學校觀察到3年疫情令本就「機不離手」的年輕人越發足不出戶，一年年積累的壓力更難得到舒緩，而鼓勵學生參加定向越野比賽。
助學生建立互相及解難能力
為助學生踏出家門，走出舒適區，不再將自己框在一個固定範圍而不自知，佛教何南金中學鼓勵他們參加名為「圖出山野」的定向越野比賽，現已連續3年有學生參加。校長馬寶紅認為，學生在比賽中能放下手機、在山野間豐富經歷，即使面對行錯路、規劃錯誤等情況仍一起合作解難，互相信任，重整路線。她相信，比賽經驗能讓他們探索多元的解難方法及加強對身邊人的信任，明白到有些事情未必能獨自解決，更願意尋找協助。
她表示，不少參加過的同學都覺得活動很有意思，即使成績不及有經驗的成年隊伍，過程中仍非常投入，返校後也會向同學分享這種不在手機上玩的遊戲，令今年有共20名學生主動報名，屬歷屆最多。
281支隊伍齊集林村計劃路線
第15屆「圖出山野」中銀人壽定向慈善賽共854位參賽者，281支隊伍將於周日(28日)在大埔林村一起計劃路線，並在限時內到檢查點，爭取最高分數。主辦的香港青年獎勵計劃總幹事陳潔儀指，復常後發覺不少年輕人在疫情期間長時間佩戴口罩，缺乏自信，不願意和社區建立聯繫，並過度依賴電子產品，導致情緒健康受影響，故今屆「圖出山野」會以「關注青少年身心靈健康」為題，與各界合作，助他們走到戶外伸展身心，更勇於接受挑戰。她續指，今年會以籌得60萬元為目標，籌款將全數用到今年4月至明年3月的青年活動和課程上。
此外，今年也首設大型嘉年華會，除有逾20個來自青年團體、懲教署、學校等的攤位外，參加者亦可免費欣賞舞麒麟、警犬隊表演、民安隊單車表演等。