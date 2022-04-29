疫下租筍盤 大埔月租2400獨佔3房單位 3千租大圍豪宅房全包加用會所

本港有不少租盤主打內地學生市場，但自年初爆發第五波疫情以來，為數不少的內地學生選擇返回內地「避疫」；加上多間大學早前轉為網上授課，導致大量由內地學生租住的單位丟空。本報記者在內地人常用的「小紅書」發現，近日湧現一些「租上租」的租盤廣告，部分更聲稱「骨折價」，當中大埔一個三房單位，月租只需2,400元即可獨佔；而大圍一個極受內地生歡迎的私人屋苑，亦有內地生以3,000元轉租一間房，並標榜水、電、煤、網全包，兼可享屋苑會所的使用權。採訪：專題組

「超低價2,000元(人民幣)轉租三房一廳，租期隨意，長短皆可。」本報記者日前透過「微信」聯絡來自福建廈門的小愷，她透露自己是來港讀書的大學生，早前已離港返回內地「避疫」，現時希望可以將位於大埔德雅苑的單位「租上租」，以幫補回鄉的隔離費用。她說：「我們3個女生有2個已經回內地，剩下1個也快離開，單位大致空置了。你喜歡的話，整個單位原本月租(港幣)1.5萬元，現在月租2,000元人民幣(約港幣2,400元)給你便可以了。」 宿友開門招呼記者「睇樓」 記者日前佯裝有意租住，要求到場「睇樓」。小愷一口答應，並安排另一女宿友開門給記者。據記者現場觀察，單位面積近600呎，有3個房間，1個廁所及1個客廳，而衣櫃、晾衫架、飯桌、洗衣機，以及微波爐等家具齊備。不過，單位疑丟空一段時間，天花及牆身明顯發霉，屋內亦傳出異味。該名女宿友表示：「我現在在男友家住，而且也快回大陸了，很少會回來這裡。如果你租的話，全屋都是你的，WiFi上網是免費的，水電煤就要自己繳，一個月大概100元左右。」當記者問及房東是否知情，以及是否需要簽約等，女宿友指房東對租上租一事「應該知情」，但推說詳情要再向小愷查詢。