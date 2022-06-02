疫下稅收創新高達3,785億元 薪俸稅可申預扣租金

未送走疫情，綠色炸彈又上門！稅務局發出247萬份報稅表，191萬份紙張報稅表陸續寄出。今年財政預案的新猷——住宅租金稅項扣除，可預先申報扣除2022/23年度暫繳薪俸稅和個人入息課稅，每年上限10萬元。雖然在疫情下，21/22年度稅收3,785億元創新高，較20/21年度3,308億元升14%。局長譚大鵬解釋，企業在20/21年度，預期疫情及經濟逆轉，較多曾申請暫緩繳納暫繳稅，到21/22年度交稅時，稅收則未見大跌，另外多個稅項也錄升幅。

收到稅表的納稅人可預先申請住宅租金稅項扣除，據財政預算案中建議，扣減資格包括納稅人及同住配偶在港無持有任何住宅處所、有關物業須為主要居所，以及租約已蓋釐印；業主為納稅人相聯者如配偶、父母、合夥人等不符資格。如所訂立的租約連同車位，而該租客沒有把車位分租，泊車處會視為該住宅一部分扣除。譚大鵬指，措施設限為幫助最有需要納稅人及防止濫用，舉例相聯人或把家用當租金。另外，預算案已通過21/22年利得稅及薪俸稅額扣減1萬元。

納稅人收到紙張報稅表，須於7月2日或之前須交表。「稅務易」目前可過手機應用程式「智方便」連接登入。稅局亦會延長「187 8022」電話查詢服務時間至7月2日，並於網上辦稅務講座和設問答專欄。

疫情衝擊經濟，但稅收反增一成四。其中利得稅升幅最大(23%)，由1,355億元升至1,673億元，佔政府稅收最大比例(44%)，印花稅因股票交投暢旺，收996億元，升12%，博彩稅因恢復六合彩攪珠收254億元(+22%)，薪俸稅也升1%，收755億元。譚大鵬解釋，企業20/21申請暫緩繳納暫繳稅較多，正式評稅時則款額跌幅不大，加上各項稅收增加所致。分析薪俸稅納稅人分布，年薪60萬元以下4個組別的納稅人均錄跌幅；稅局今年發出的報稅表也比去年少15萬分。

離境清稅升逾2萬宗

上年度離境清稅有5.6萬多宗，較前一年度升逾2萬宗。譚指，納稅人離港一個月，稅局可要求清繳稅款，故數字未能反映納稅人移民或任何原因離港。