疫下結婚遇挑戰 一成半情侶鬧分手

不少新人疫情下籌備婚禮困難重重，限聚令使婚期一改再改。有準新娘因為男方以疫情為由多次推遲婚禮，誤以為未來夫婿有第三者；亦有情侶疫情下減少外出，約會時只顧及家庭所需事項，致另一方感被忽視，感情大受影響。交友公司調查亦發現，部分情侶曾因疫情鬧分手，更有過半數人表示疫情令結婚意欲減低，一成半情侶因疫情鬧分手。

交友約會公司HK Romance Dating Limited(HKRD)分享疫情下的求助個案，有準新郎疑為另一半準備完美婚禮，及邀請所有親友出席，故不斷因疫情限聚令推遲婚禮。但此舉令準新娘憂慮男方實際是不想結婚及有第三者，關係受挫，需要心理治療師輔導。另外，疫情下市民減少外出，男子每當與女友約會時，因珍惜外出機會，一併處理如整車、買家品、陪家人看醫生等家庭事項，令女方感到受冷落及不滿。

除了輔導感情問題，HKRD亦於5至7月訪問了642人了解疫情對覓偶或感情的影響。調查發現，有一成半情侶因疫情鬧分手，主因是因防疫措施而減少見面，令感情難維繫(46%)、防疫價值觀不一(32%)及經常留家抗疫，容易起爭執(22%)。另外，有超過一半已拍拖受訪者稱疫情嚴重減低結婚意欲，亦有近九成人疫情下擔心自己變成晚婚一族。

不止情侶感情生變，單身人士同受影響，67%人表示影響認識異性的意欲，當中近七成指主因是政府防疫措施致減少外出及結識朋友。但大部分人對覓得另一半抱樂觀，超過七成人有6分或以上(10分最有信心)的信心在疫情好轉後覓得對象。

HKRD創辦人黃嘉如認為，情侶間需保持溝通，建議雙方不時換位思考，理解彼此的所需所想，減少矛盾和穩定關係，並提醒單身人士疫情下要不斷提升自己，如保持健身維持外形和維持興趣豐富內在，以準備好自身條件，機會來臨隨時拍拖。