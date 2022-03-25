疫下自救｜確診怕傳染初生BB 新手爸爸「車中泊」自我隔離

第五波疫情爆發期間，不少社區隔離設施爆滿，又不是人人有條件可居家隔離，於是衍生出「車中泊」這種另類隔離方式。從事運輸業的新手爸爸羅先生，便因家中有初生BB，只好到車上自我隔離，其後更確診需要停工。在「車中泊」期間，羅先生不但在獲取食物和藥物有困難，就連大小二便和梳洗亦成為一大障礙。

羅先生在月初已完成接種兩劑復必泰疫苗，惟不久後感到不適，自行做快速測試。結果呈陰性，但他不敢掉以輕心，遂向太太提出「車中泊」的想法，「屋企有個出世咗一個月嘅BB，穩陣起見都係執包袱瞓私家車，做好自我隔離。」首兩天，羅先生快測結果都呈陰性，豈料第三天突然發燒，再測已呈陽性。他致電衛生署申報，並希望入住社區隔離設施，但一直未獲安排。

批政府零支援如「等死」

育有初生嬰兒的羅先生，居家隔離明顯不是一個萬全之策，「你諗下香港啲屋到底有幾大？屋企個BB咁細，無打過針又無抵抗力，點會唔擔心傳染到佢？」

急需物資的羅先生再向衛生署求助，但對方稱他不屬強制檢測個案，只能轉介社工。他慨嘆：「嗰陣盛傳封城，想搵粒藥都難，政府完全零支援，好似等死咁。」他又指，政府發放的指引及資訊都十分混亂，令市民徬徨無助，只能自救。

更不幸的是，羅先生的初生BB亦確診Omicron。他稱：「身為新手爸爸，當然好焦急好徬徨」。他又透露，當日私家醫院不肯收症，家人需帶同BB要到威院求診，更等了6、7個小時，「雖然等咗咁耐，但真係都好感激醫護。」