疫下迎新學年 11月收緊中學全日面授要求 須九成學生打齊3針

新學年明日開始，疫情下師生除要每日回校前繼續做快速測試外，也要留意最新恢復全日面授課和課外活動的要求。在近日疫情再趨嚴峻下，教育局宣布收緊新學年全日面授課的條件，要求11月起相關班級或全校要有九成學生打齊3劑新冠疫苗。至於進行非學術性課外活動和不戴口罩活動的學生，接種要求在10月亦會由兩針增至3針。有中學校長認為，中學生日常到訪基本民生設施也要3針，認為學校不難達標，又認為參與校外比賽的「谷針」誘因，較教育局向學校按接種率頒發獎狀大。

學生即將迎來疫情下第三個開學日，教育局在開學前兩日去信全港學校，宣布為加強對學校的保護屏障，11月起收緊中學恢復全日面授課的要求，「全日面授」門檻，較目前「接種兩針學生達九成」的要求有所提高；相關個別班級或全校需要達九成學生打齊3針或已打兩針、未夠期打第三針。不過，當局要求僅完成兩針的學生，必須在可打第三針當日起計一星期內打第三針，要求較社區的「疫苗通行證」嚴謹。至於小學及幼稚園，暫不會安排全日面授課堂。中小學的非學術性課外活動或涉及除口罩的活動，就提早一個月至10月要求打齊3針，5至11歲打復必泰的學生則可維持兩針。