疫下迎新學年 11月收緊中學全日面授要求 須九成學生打齊3針

新學年明日開始，疫情下師生除要每日回校前繼續做快速測試外，也要留意最新恢復全日面授課和課外活動的要求。在近日疫情再趨嚴峻下，教育局宣布收緊新學年全日面授課的條件，要求11月起相關班級或全校要有九成學生打齊3劑新冠疫苗。至於進行非學術性課外活動和不戴口罩活動的學生，接種要求在10月亦會由兩針增至3針。有中學校長認為，中學生日常到訪基本民生設施也要3針，認為學校不難達標，又認為參與校外比賽的「谷針」誘因，較教育局向學校按接種率頒發獎狀大。
學生即將迎來疫情下第三個開學日，教育局在開學前兩日去信全港學校，宣布為加強對學校的保護屏障，11月起收緊中學恢復全日面授課的要求，「全日面授」門檻，較目前「接種兩針學生達九成」的要求有所提高；相關個別班級或全校需要達九成學生打齊3針或已打兩針、未夠期打第三針。不過，當局要求僅完成兩針的學生，必須在可打第三針當日起計一星期內打第三針，要求較社區的「疫苗通行證」嚴謹。至於小學及幼稚園，暫不會安排全日面授課堂。中小學的非學術性課外活動或涉及除口罩的活動，就提早一個月至10月要求打齊3針，5至11歲打復必泰的學生則可維持兩針。
11月「不達標」學校或打亂安排
身兼中學校長的直資學校議會主席陳狄安指，青少年現時到食肆或娛樂處所等基本民生設施，本身都要打齊3針，相信中學較易達標，但承認學界需時適應新措施，學童也要時間打針。他表示，目前可全日面授的學校如在11月不達標，重回半日面授安排便會對行政和活動安排有大影響，認為有關學校會盡量鼓勵打針。
為鼓勵學生打針，教育局推出「學校疫苗接種」嘉許計劃，按每月3針接種率向學校頒發不同獎狀。陳狄安表示，對學生而言打針後能參與不同學界、音樂和朗誦等比賽，誘因肯定大於學校能夠獲獎狀。本身是小學校長的津貼小學議會主席胡艷芬亦稱，很多小學已開展多項下午的非學術性活動，代表不少學生均已打兩針，認為如沒有大問題，家長都不會抗拒子女打第三針，只是需要一些時間，她建議當局可提供更多便利接種的安排。
「黃碼」訪客不能入校園
衛生防護中心昨接獲319宗師生陽性個案呈報，當中8間學校有個別班級要停課一周，包括深水埗保良局蔡繼有學校8E班、黃竹坑南島中學11K2班和薄扶林弘立書院一禮班及三和班等。早前PNAM班已停課的東涌弘志幼稚園，由同一老師任教的K3PM班亦要停課。
另外，教育局指引亦新增「紅黃碼」部分，容許持「黃碼」的學生回校上課，但「黃碼」人士不得進入校園，校方應要提醒學生要主動申報其「紅黃碼」情況。持「黃碼」的師生在校內不得進行任何除口罩活動，午膳時也應在餐桌設隔板與其他人分開、避免面對面用餐。