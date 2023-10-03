疫下長時間用電子產品　戴眼鏡小一生比例升至15% (附衞生署護眼6招)

衞生署今日(3日)表示，學生健康服務中心為中小學生進行周年健康檢查時進行視力測試，留意到學生，特別是低年級的小學生，視力近年來有所下降。需要配戴眼鏡的小一學生由2015/16學年至2019/20學年維持平穩在11%，但於2020/21學年上升至15%，一直維持至2022/23學年。中小學生轉介至視光師進一步評估的比率，亦由2018/19學年的9.4%，升至2020/21學年的16.7%，上學年輕微回落至13.2%。
近半小學生每日至少上網2小時
衞生署指出，新冠疫情期間學生較少參與戶外活動，亦花較長時間使用電子屏幕產品，以致中小學生使用屏幕產品的時間大幅增加。問卷調查分析，於上課日每天花2小時或以上使用互聯網或電子屏幕產品，進行與學業無關用途的小學生，比率由2015/16學年的約26%，升至上學年的47.3%，中學生的情況亦大致相若。
眼科醫生籲家長早發現早治療
眼科醫生龐朝輝接受《am730》查詢稱，除使用電子產品時間增加外，戶外活動時間減少、逗留室內時間增加也是加深近視的原因之一，形容屬全球趨勢、香港和東南亞尤為嚴重。他表示，學童無節制地使用手提電話等電子產品，都會引發近視問題，而家長只見到小朋友「拉近少少」閱讀亦不易察覺他們有近視，「要200至300度矇起眼先發現，代表(近視已出現)唔短時間。」
衛生署家庭健康服務目前為4至5歲學前兒童提供「學前兒童視力普查」服務，龐朝輝認為家長可稍為提前至3歲帶子女驗眼，雖然他們當時或未有足夠的語言表達能力完成檢查，惟近視有提早出現的趨勢，提前檢查便有機會找出輕症，及早控制情況。不過，他直言若由政府擴大檢查服務至3歲兒童，或會構成很大壓力，若由家長帶往私營醫療機構驗眼就不會影響公營服務。
衞生署倡參與學童保健
雖然問題在疫情後明顯惡化，但龐朝輝相信生活模式改變、較多兒童「宅在家」才是主因，「疫情只係催化劑」，又坦言教育界大趨勢是使用電子產品學習，「唔用都唔得㗎」，呼籲家長若及早發現便可預早安排治療。衞生署亦提醒學生採取措施保護視力，並呼籲他們參加衞生署學生健康服務提供的周年健康檢查服務。
衞生署提醒學生注意以下事項，以在使用電子屏幕產品時保護視力：
- 使用合適的照明並減低屏幕的光度
- 觀看屏幕時，應與屏幕保持合適距離並維持良好姿勢
- 適時休息：遵守20-20-20護眼守則(每20分鐘，遠望最少20呎外景物作20秒休息)
- 遵守30-40-50原則：閱讀時，眼睛與電腦距離最少50厘米，與平板電腦距離最少40厘米，與智能電話距離最少30厘米
- 多眨眼
- 定期檢查眼睛及保持良好觀看習慣