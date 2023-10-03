疫下長時間用電子產品　戴眼鏡小一生比例升至15% (附衞生署護眼6招)

衞生署今日(3日)表示，學生健康服務中心為中小學生進行周年健康檢查時進行視力測試，留意到學生，特別是低年級的小學生，視力近年來有所下降。需要配戴眼鏡的小一學生由2015/16學年至2019/20學年維持平穩在11%，但於2020/21學年上升至15%，一直維持至2022/23學年。中小學生轉介至視光師進一步評估的比率，亦由2018/19學年的9.4%，升至2020/21學年的16.7%，上學年輕微回落至13.2%。

近半小學生每日至少上網2小時

衞生署指出，新冠疫情期間學生較少參與戶外活動，亦花較長時間使用電子屏幕產品，以致中小學生使用屏幕產品的時間大幅增加。問卷調查分析，於上課日每天花2小時或以上使用互聯網或電子屏幕產品，進行與學業無關用途的小學生，比率由2015/16學年的約26%，升至上學年的47.3%，中學生的情況亦大致相若。