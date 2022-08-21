疫下靠自身穩經濟 陳茂波料消費券可提振經濟1.2%

政府本月發放新一輪消費券。財政司司長陳茂波在電台節目上表示，疫情之下，本港對外往來尚未完全恢復，所以穩住經濟需要靠自身努力。他指，派發第二輪消費券後，不少市民的消費都多於消費券金額，預計消費券至少可提振經濟1.2%，否則今年經濟將錄得負增長。

陳茂波引述中大研究指，如果分期發放消費券，市民平均會花多4,000至8,000元，對經濟會有較大支持，發揮更大乘數效應。他期望可協助更多中小企，穩住打工仔的就業。 消費券同時推動電子支付，由去年消費券計劃至今，個人電子支付賬戶新增超過700萬個，商戶亦新增超過13萬個。

至於未來會否再派消費券，陳茂波稱現時言之尚早。他解釋，今年派發的消費券已令庫房負擔超過600億元，加上經濟和金融市場情況「麻麻地」，如印花稅和賣地收入減少。他提到，年初預期全年赤字達500多億元，若收入減少，赤字可能會增加，故要審慎理財。

他又形容，現時地緣政治局面差，中美角力、俄烏衝突和美國通脹情況嚴重，加上疫情關係，其負面深度遠超不同經濟師的估計，叠加起來影響比較大，但亞洲和內地增長仍較好，加上本港財政儲備「有咁上下」，預期下半年經濟會比上半年好，如果疫情大致受控，對經濟審慎樂觀。