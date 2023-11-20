疫後復辦全港系統評估 小六及中三學生中英數達標率創新低

全港系統評估(TSA)今年在疫情後復辦，報告結果顯示參與評估的小三、小六和中三級別學生在中、英、數三科的達標率均有所下跌，其中小六及中三學生的中英數達標率更創新低。

疫後復辦全港系統評估 小六及中三學生中英數達標率創新低

中文科方面，今年小三學生達標率是82.4%，是自2004年以來(82.7%)新低；小六達標率是71.1%，中三達標率是74.7%，兩者都創新低。

英文科方面，今年小三達標率是79.5%，創2011年以來新低(79.8%)；小六達標率是64.3%，中三達標率是67.8%，兩者都創新低。

數學科方面，今年小三達標率是86.5%，創2005年以來新低(86.8%)；小六達標率是78.3%，中三達標率是76.6%，兩者都創新低。