疫後復辦全港系統評估　小六及中三學生中英數達標率創新低

全港系統評估(TSA)今年在疫情後復辦，報告結果顯示參與評估的小三、小六和中三級別學生在中、英、數三科的達標率均有所下跌，其中小六及中三學生的中英數達標率更創新低。
中文科方面，今年小三學生達標率是82.4%，是自2004年以來(82.7%)新低；小六達標率是71.1%，中三達標率是74.7%，兩者都創新低。
英文科方面，今年小三達標率是79.5%，創2011年以來新低(79.8%)；小六達標率是64.3%，中三達標率是67.8%，兩者都創新低。
數學科方面，今年小三達標率是86.5%，創2005年以來新低(86.8%)；小六達標率是78.3%，中三達標率是76.6%，兩者都創新低。
教育局指跌幅屬可接受的波幅範圍
教育局表示，學界一般認為疫情期間暫停面授課堂，對學生的學習和發展帶來一定的影響，加上各方亦需要時間適應停辦3年的評估，因此不宜以今次評估結果作定論。至於小六級達標率的跌幅較為顯著，考評局將進一步研究原因。發言人又指今次評估與國際大型評估所反映學生在疫情下，表現下跌的情況相若，但大部分跌幅屬可接受的波幅範圍內。
發言人呼籲學校和家長不要只着眼評估結果，更要理解整體達標率下跌背後的各種原因，以及給予學生空間重新適應校園生活與節奏。發言人相信學校會善用TSA報告的資訊，結合校內相關評估結果，更全面地了解學生在各學習範疇的表現和需要，從而提升學與教的效能。