疫後情緒未復常 76.5%青少年精神受困

青年人面對學業或事業及生活等問題，精神健康惹關注。救世軍社會服務部調查發現，76.5%受訪者正受不同程度的精神困擾，明顯高於對上兩次的調查。調查機構指，或於疫情後整體社交能力和對認識新朋友的積極度都有所下降，情緒無法得到宣泄有關。 救世軍社會服務部去年9月至今年1月透過問卷和訪談接觸204名12至29歲在學及在職青年，調查以國際認可的「一般健康問題」(GHQ)進行，分數愈高代表受困擾程度愈嚴重，滿分為36分，15分或以上反映有精神困擾。調查結果發現，76.5%受訪者分數為15分以上，整體平均分高達18.27分。今年比例較2020/2021年(64.9%、平均分16.88)及2022/2023年(71.7%、平均分17.32)高。而年紀愈大分數更愈高，24至29歲高達22.35分。

調查亦發現，近四成受訪者察覺自己有「精神緊張」(38.7%)、「睡眠變差」(37.2%)的情況。救世軍社會服務部研究主任鄺嘉仕指出，不少青少年反映疫情後整體社交能力和對認識新朋友的積極性都有所下降，情緒無法得到宣泄，即使疫情完結亦未能「復常」。恢復實體課後，亦要馬不停蹄追趕進度，令學生的壓力和心理負擔大增，「社會可能低估了疫後的生活和學習模式對青少年的長遠影響。」 當情緒受困時，83.7%受訪者認為「得到解決問題方法」能夠帶來正面改變，其次是「有人傾聽」(78%)及「有人陪伴」(77.5%)。經過小組深入訪談後，發現青少年偏向自行解決問題，當中有受訪者認為音樂能使人集中和找到共鳴、遇事時最重要是有人陪伴自己，以及需要空間和時間梳理情緒。



GHQ達15分以上受訪者 各年齡組別平均分