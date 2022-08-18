疫後旅遊問卷調查 八成人最想去日本

上周政府推出「3+4」方案，逐步放寬檢疫措施。東瀛遊6月下旬進行一項疫後旅遊網上問卷調查，透過電郵及facebook搜集問卷，合共收到10,963份回覆。調查結果發現，港人外遊意欲愈趨上漲，八成人最想去日本，希望去6至7日，願意花費1.2萬元預訂旅程。

調查發現，在入境隔離政策下，有19%表示如只須隔離3日，會即時選擇外遊，東瀛遊表示自從推出「3+4」入境政策後，每日收客量比7日隔離政策時大增4倍。同時，亦有超過四成受訪者表示，等待完全撤銷隔離措施後3個月內將會立即出發旅遊，預計一年內將有八成港人願意出遊。

疫情後更傾向於短途旅行

至於最想去旅遊的4大目的地，順序為日本、台灣、泰國及韓國。當中榜首日本高據 87%。數據反映疫情後消費者更傾向於短途旅行，一來是因為目的地方便且熟悉，二來疫情後仍有很多不確定因素，旅途越遠風險越高。

理想外遊日數明顯增加

有關外遊天數方面亦有明顯增加，有接近五成表示6 至7天最理想，而選擇8至12天有26%。相比過去香港人以 4、5 天短途旅行的旅遊模式有改變，但相信大部份港人年假有限，所以一般市民都會選擇6至7日。同時，有五成受訪者表示原意花費約1.2萬元以下預訂旅程。

旅遊成本有機會增加

東瀛遊將推出6天大阪半自由行產品，行程將結合自由活動、購物、地道美食、溫泉等。東瀛遊執行董事禤國全表示，調查發現，疫情之後旅遊模式有所轉變，由於各地入境政策複雜、旅途中遇上不確定嘅因素比以往大，所以對於半自由團需求增加。這類產品既可以讓消費者保留自由行特色，價錢合理，同時亦已安排好一至兩天市外行程、交通、PCR test等。 隨著 9、10月航空公司逐步增加航班班次，將繼續推出日本多個半自由行之旅，地區包括東京、沖繩及其他大城市等。至於旅行費用，不確定是否仍有下調空間，當一開關後，航空公司運力未完全恢復，市民出遊需求大，很大機會出現求過於供嘅情況，屆時相信出遊成本將會有機會增加。