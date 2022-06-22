疫後本港首個日本團出發 團費比疫前貴4000元

日本6月重開邊境讓外國旅行團入境，來自香港等疫情風險較低地區的旅客，入境時毋須隔離及接種疫苗。本港首個日本旅行團於今早出發，共有10名團友，團友獲發一張首團出發的紀念證書。

團費較疫前貴約4000元 東瀛遊辦送機儀式

由EGL東瀛遊推出的「北海道及東京7天團」，將會到訪札幌、美瑛、富良野、小樽、登別、東京晴空塔、淺草、澀谷等地方。撇除檢疫酒店等費用，團費大約1.6萬元，較疫情前貴了約4,000元。除了EGL東瀛遊主席袁英出席送機儀式，亦邀請了ANA全日空空港所長島田俊哉，及日本國家旅遊局香港事務所所長小沼英悟擔任特別嘉賓致辭。

團友：看到廣告立即報名 承諾會戴好口罩

團友陳先生表示，已有兩年多未有到訪日本，當日看到相關廣告後已立即報名，希望能外出走走，即使回港要隔離亦沒有辦法，只想開心。被問到是否擔心在行程中會有人確診時，團友則指希望能盡量避免，承諾會戴好口罩，亦已帶備藥物等。至於團費較以往昂貴是否值得，他笑言要問問旅行社老闆，可能有特別招呼。另有團友表示，已有兩年多未有前往日本旅行，並指以往以自由行形式前往當地，但現時在入境限制下，決定嘗試以旅行團前往。

團友必須買涵蓋新型肺炎旅遊保

這次是疫情2年多以來，首個日本團。旅客到日本前，必須購買涵蓋新型肺炎的旅遊保險，萬一確診要跟從指示在當地留醫，旅行社會有職員全程陪伴，旅行團回港後需要隔離檢疫7天。EGL東瀛遊執行董事禤國全表示，6位或以上的報名人數為開團的基準人數，若有團友在行程中確診，需由當地的醫護人員界定團友是否屬於密切接觸者，以及是否需要隔離，又指在當地的職員亦可照顧確診或需隔離的團友。