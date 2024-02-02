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2024-02-02 04:30:47
日報

疫後青少年性罪行趨升 猥褻升2.5倍 非法性交漲88%

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青少年性罪行

有研究指，疫情青少年性罪行趨升。

基督教香港信義會社會服務部研究發現，新冠疫情過後青少年性罪行個案有上升趨勢，當中猥褻侵犯或行為，及非法性交2項性罪行數字增幅最多，2023年分別錄得35及15宗，較22年同期分別上升2.5倍及88%，最低犯案年齡僅11歲。

機構研究整合了2019年至2023年期間，其轄下單位之10至18歲青少年的警司警誡及法庭定罪，共139宗個案，2009年的個案數字為551宗，當中性罪行個案佔24宗，比率為4.36%；而2023年的個案數字則為209宗，性罪行個案佔63宗，比率為30.14%。

非法性交個案升幅顯著，由2022年的8宗升至2023年的15宗，最多犯案者的年齡為16歲，最低的犯案年齡為13歲，87%涉事者為情侶關係。猥褻侵犯或行為個案亦大幅上升，由2022年的10宗，升至2023年的35宗。逾86%犯案者與受害人相識，大多為同學關係，最常見犯事年齡為14歲，最低犯案年齡為11歲。

信義會助理總幹事竺永洪指，過去3年受疫情影響，青少年較少有機會與其他人相處，對身體接觸的界線較模糊，容易觸犯法例。數據反映14至16歲的青少年為需要關注的群組，並指由於他們對性充滿好奇，但卻缺乏對性相關法例的認識，建議提早初小去到高小時加強性健康教育，並加強青少年對性罪行的認識及守法意識，認識不同性相關議題，又鼓勵家長向子女進行性教育。

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