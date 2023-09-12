疫後青少年罪案率上升 詐騙及洗黑錢增幅最明顯

社會復常後，經濟活動趨頻繁，青少年犯罪的數字「回升」。根據警方數字顯示，今年上半年，21歲以下因犯刑事罪行而被捕的青少年有逾1,500人，按年增約22.8%。其中干犯「詐騙」及「洗黑錢」的青少年數字錄得較高升幅，前者翻倍，後者超越去年全年被捕人數。不過，涉及嚴重毒品罪行而被捕的青少年則有99人，數字為10年新低。為向青少年灌輸守法意識，防止青少年干犯罪行，警方去年推出的《青少年罪行誌‧師長攻略》今年推出第二版，收錄最新的青少年犯罪趨勢，以及防罪資訊，並於今日向逾千間中小學派發。

詐騙較去年同期倍增 上半年犯洗黑錢人數較去年全年高

按警方錄得數字，青少年干犯「詐騙」及「洗黑錢」的數字升幅最高。蕭澤頤表示，今年上半年，因干犯詐騙而被捕的21歲以下青少年共217人，與去年同期的102人相比，增加115人，升幅達112.7%，當中59人是學生，較去年同期增加17人，升幅為40.5%。他指，青少年被罪犯哄騙利用，參與一些欺騙工作，例如訛稱政府部門人員，或者被人勒索，向對方索要錢財。

「洗黑錢」方面，單是上半年已錄得113名青少年被捕，超出去年全年的87人，而2019年更只錄得7人，原因是有調查顯示青少年被利誘借出銀行戶口予不法分子進行詐騙活動有上升趨勢。

不過，青少年因干犯嚴重毒品罪行而被捕的數字則下跌，今年上半年共錄得的被捕人數為99人，與去年同期的145人相比，減少31.7%，數字更創十年新低。今年上半年被捕人士中，22人是學生，按年減52.2%。蕭澤頤相信，跌幅是因警方一直和學校及非政府機構等持份者合作，加強禁毒宣傳有關。