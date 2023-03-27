疫後首獲警批遊行 團體反對將軍澳填海 約80人頸掛號碼牌圍帶分隔稱無奈接受

將軍澳約80名居民昨早在區內遊行，反對政府擬在將軍澳132區填海和興建厭惡性設施等，是本港「復常」後首個獲批「不反對通知書」並如期舉行的遊行。

警方就今次遊行設有多項限制，包括要求主辦組織嚴格控制最多100人參與、遊行人士需要掛上號碼牌以茲識別、隊伍須在圍帶範圍內遊行等。

主辦組織直言，警方嚴厲的要求令不少有意遊行的居民卻步，但為了順利舉辦只好無奈接受。

約80名將軍澳居民和業主昨早11時半，在調景嶺體育館外冒雨出發，經寶邑路、唐賢街和至善街等，遊行往終點將軍澳南梯台。主辦組織應警方「不反對通知書」的要求，在出發前向參加者派發印有號碼的掛頸卡牌，隊伍期間亦在紅、白色膠帶的「流動封鎖線」內遊行，與路上其他行人和傳媒等全程分隔。「不反對通知書」同時要求，主辦組織需要確保活動符合《港區國安法》和《禁止蒙面規例》等法例，並嚴格限制最多100人遊行，主辦組織需要呼籲多出的參加者離開。

隊伍出發後，沿途高叫各種反對將軍澳填海的口號，包括「反對將軍澳再填海」、「要求政府聆聽民意」和「保護天然海岸線」等，以及高舉手上訴求標語。現場所見，絕大部分參加者均沒有佩戴口罩，但有人不時以手上標語遮掩臉容，警方派出大批軍裝和便衣警員，在場監視和錄影遊行情況。隊伍抵達終點再集會近一小時後，參與者和平散去。