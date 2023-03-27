疫後首獲警批遊行 團體反對將軍澳填海 約80人頸掛號碼牌圍帶分隔稱無奈接受

將軍澳約80名居民昨早在區內遊行，反對政府擬在將軍澳132區填海和興建厭惡性設施等，是本港「復常」後首個獲批「不反對通知書」並如期舉行的遊行。
警方就今次遊行設有多項限制，包括要求主辦組織嚴格控制最多100人參與、遊行人士需要掛上號碼牌以茲識別、隊伍須在圍帶範圍內遊行等。
主辦組織直言，警方嚴厲的要求令不少有意遊行的居民卻步，但為了順利舉辦只好無奈接受。
約80名將軍澳居民和業主昨早11時半，在調景嶺體育館外冒雨出發，經寶邑路、唐賢街和至善街等，遊行往終點將軍澳南梯台。主辦組織應警方「不反對通知書」的要求，在出發前向參加者派發印有號碼的掛頸卡牌，隊伍期間亦在紅、白色膠帶的「流動封鎖線」內遊行，與路上其他行人和傳媒等全程分隔。「不反對通知書」同時要求，主辦組織需要確保活動符合《港區國安法》和《禁止蒙面規例》等法例，並嚴格限制最多100人遊行，主辦組織需要呼籲多出的參加者離開。
隊伍出發後，沿途高叫各種反對將軍澳填海的口號，包括「反對將軍澳再填海」、「要求政府聆聽民意」和「保護天然海岸線」等，以及高舉手上訴求標語。現場所見，絕大部分參加者均沒有佩戴口罩，但有人不時以手上標語遮掩臉容，警方派出大批軍裝和便衣警員，在場監視和錄影遊行情況。隊伍抵達終點再集會近一小時後，參與者和平散去。
召集人：警方事前提醒避免發表涉政治言論
今次遊行由「都會駅業主委員會」發起，有份申請遊行的將軍澳民生關注組召集人陳展浚稱，警方事前曾提醒他們避免發表涉及政治的言論，並事先檢閱過所有海報、宣傳牌和屋苑通告等。他形容，只希望今次的限制只是源於對疫情後首個遊行「冇信心」，不要讓派號碼牌、圍著遊行範圍成為日後的慣例，又透露警方曾指參加者不要穿著全身黑色遊行。
今次遊行原本向警方申請約300人參與，其後應警方要求減至100人。對於最終不足100人遊行，陳展浚指警方要遊行人士掛號碼牌的要求嚴厲，相信不少居民因而卻步，不過為求遊行順利舉行以表達居民訴求，只好無奈地接受相關要求，又重申不會接受實名遊行的要求。參與遊行的趙小姐稱，不認為要求掛號碼牌會影響表達訴求，但都希望日後可放寬人數上限。另一參與者黃先生指，掛上號碼牌就像總是被一些東西束縛，但掛牌代表遊行人士願意承擔責任，「預咗出嚟行都有個身份。」
發展局：近日已主動聽取和收集居民意見
政府在去年《施政報告》提出，計劃在將軍澳132區填海和削坡，製造土地重置原位於將軍澳137區的公眾填料轉運設施和混凝土配料廠，以及興建廢物轉運站和海外垃圾收集站等4個有特定地域要求的公共設施。本身是工程師的潘焯鴻昨有參與遊行，質疑是否有必要填海建石屎廠和固體廢物轉運站，亦有遊行居民認為擬建設施太近民居，促政府再認真考慮。
發展局發言人回應遊行指，將軍澳132區擬重置和興建的6個設施，都是支撐社區特別是香港東部區域日常運作的公共設施。當局尊重市民表達意見的權利，近日已主動聽取和收集當區居民意見，包括應邀出席居民大會解釋6個設施的功能和必要性，以及相關紓解措施以減低影響，包括設施將遠離最近屋苑至少一公里，並確保設施的設計、外觀和營運都不會具厭惡性或為社區帶來滋擾。