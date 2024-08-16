疫後香港文藝界探析系列｜夜生活不再 粵劇變陣日間演出 人才流失 業界力吸新人入行

自去年起，粵劇大老倌龍貫天(司徒旭)接任八和會館主席。他一邊忙於擔起粵劇的傳承和推廣責任，亦要為粵劇從業員的生計發聲及奔波。龍貫天表示，面對疫後的人才流失，業界會繼續努力吸納人才，有信心年輕人會加入粵劇演出的行業。此外，疫後市民的生活模式轉變，習慣一早回家，有劇團亦因此變陣，由以往的夜間做大戲，變為日間做大戲。

記者：朱慧恩 圖：林俊源 疫情期間，演出被逼暫停，有粵劇演員為生計奔波，不得不暫時轉行；惟復常後，有人已找到穩定工作，一去不復返。「粵劇界不少人因生存而轉行，很多人已經沒有再做。」龍貫天慨嘆。他指，轉行的主要是幕前演出的年輕一輩，多數是飾演「下欄」或「梅香」、即角色相對次要的演員。 舊人離去，自有新人上位，雖說轉行的非主要角色的演員，但演出講求經驗，崗位上的頻繁流轉，不利行業的發展與傳承。龍貫天表示，當演員累積經驗後便遇上疫情，「又失了一批人，又要從頭來過。」他認為，發生這樣的情況無可避免，因演員亦要生活。他認為，接下來其中一項重要工作，是要吸引年輕一輩入行；他亦觀察到，入行的年輕人仍不少，相信疫後流失的情況會有改善。



冀大戲演出帶動食肆生意 除了忙於為行業注入新血，業界亦需要適應疫後「新氣象」。疫情使市民的生活模式轉變，習慣一早回家，往昔的熱鬧夜生活已一去不復返，連帶向來在夜晚演出的粵劇，也要因當前環境而作改變。龍貫天表示：「以往粵劇向來是『夜晚最開心』，但現時大家都『睇日頭』。」因此，業界也順應時勢而行，有劇團便把節目安排在日間演出。 他直言，在演出安排上沒有太大困難，最重要是觀眾仍然願意觀看大戲。表演業與飲食業唇齒相依，他亦希望藉着演出，可帶動劇院附近店舖的生意，「令經濟好一點。」 內地劇團攻港做神功戲 業界陷寒冬 疫情期間演藝界陷寒冬，惟疫情後，本地粵劇界亦面臨另一個生存困境。龍貫天直言，出任八和主席後，其中一項工作就是為業界發聲，爭取生存空間。他表示，落鄉班的神功戲是本地粵劇演員賴以為生的生存途徑，惟政府卻批准很多內地劇團來港演出神功戲，扼殺本地業界的生存空間。 他坦言，雖與內地同行是好朋友，但神功戲對香港粵劇演員的生存十分重要；若連這些演出機會都沒有，本地粵劇界便距離「死亡」不遠矣。他直言：「演員生存不了便會轉行。如果連演出神功戲的機會都沒有，本地粵劇發展就會式微。」 冀經濟好轉後爭取政府支持 現時香港有九大藝團，蓋涵話劇、舞蹈等不同表演形式，但作為國粹之一、早年已列入為聯合國《人類非物質文化遺產》的粵劇，卻未能佔一席位。龍貫天表示，以往英國統治香港期間，粵劇遭忽視；即使回歸後，政府支持的九大藝團，始終沒有粵劇的位置。他坦言，粵劇是在狹縫中生存；惟他並不悲觀，「中國人都是這樣，在狹縫中才能成長。」

龍貫天表示，明白國家和政府都支持粵劇的發展，惟經歷三年疫情，香港才慢慢平靜下來，即使希望爭取政府的資助，也要待到經濟好轉，才有適當的時機。「現在要先做好自己要做的工作，令他們知道我們真的有在努力演出。」

粵劇傳承 雖貴為資深大老倌，但龍貫天卻沒有一點架子。他愛創新，也不吝嗇提攜後輩，也愛和年輕人合作與交流。最近他有份演出《蝶影紅梨記》，其舞台製作便由戲劇界製作總監李浩賢負責。龍貫天表示，雖然自己來自粵劇界，對方則來自話劇界，但彼此互相欣賞，合作無間。值得留意的是，由香港舞台技術及設計人員協會主辦的「第二屆科藝藝術節」下月舉行，屆時將有5場「科藝聊天室TA Chit-Chat」，其中一場便邀來舞台服裝設計師譚嘉儀與龍貫天對談，讓大眾對服裝與戲曲有更深入的了解。 數十年的粵劇演出生涯中，龍貫天為觀眾帶來無數經典演出，而對年輕一輩而言，相信較為熟悉的是他有份主演的《粵劇特朗普》及《粵劇毛澤東》，當時甚至在網上引起熱烈討論，網民有讚亦有彈。龍貫天表示，當時希望作新嘗試，探索能否把粵劇結合時裝戲。他認為，業界要有新思維，才有生存的空間，「樣樣都唔得，粵劇就無發展。」 相比起其他表演藝術如話劇及現代舞，粵劇觀眾的平均年齡或許相對高，如何拓展觀眾群，是業界需要深思的問題。龍貫天認為，年輕一輩普遍覺得粵劇很悶，故要改變他們的印象，令他們知道粵劇也可以很有趣。他指，現時會到中小學展演，令學生對粵劇有更深入的了解，明白粵劇也可以很有趣。