疫後香港文藝界探析系列｜經濟欠佳 資源匱乏 劇團拓灣區市場 逆境求變覓生機

成立逾30年的劇團「演戲家族」，主打港味十足的音樂劇作品，受不少本地及內地觀眾喜愛。疫情後，大環境有所轉變，本地製作資源萎縮，劇團行政總監姚潤敏認為，製作人要懂得隨機應變，抗衡資源萎縮，眼觀四方開拓機會。經濟環境不佳，有藝術資助被削減或取消，她認為，若政府發展文旅產業，不能忽視長遠的人才培育。 記者：朱慧恩

自兩地恢復通關後，演戲家族馬不停蹄地到內地城市開拓合作及演出機會。疫後本地經濟復甦未如理想，加上移民潮及港人消費模式的轉變，姚潤敏有感，在經濟環境轉差、觀眾流失等多個浪潮的夾擊下，「不能只睇住香港做」。 調整「自家出品」 到內地演出 姚潤敏表示，自開關後演戲家族已不再以舊模式作文化巡演，相比以往單次合作和交流，現時會變得更有規劃，「要有拓展的想法。」她分享，最近劇團就和深圳的劇團合作，將演戲家族的「自家製作」變成普通話作品，到商場、小型劇院等演出，尋找可持續的商業模式。她指，不論是本地藝術市場，還是本地政府在資助上的流向，感覺是愈做愈細，故在思維上要有意識地與行業的資源萎縮抗衡。

部分資源或削減 藝發局：因應本港環境調整 本地經濟復甦不如預期，政府投放大量資源辦盛事力谷經濟，而在文化藝術範疇的撥款上，或許有更多考慮。近日有業內人士透露，藝發局的「藝術人才培育計劃」擬取消，意味機構或藝團聘請年輕人工作的資助會減少。藝發局回覆本報查詢時指，去年獲政府額外撥款推行「藝術人才見習配對計劃」，為配合上述新推行的大型藝術人才培訓計劃，局方有需要整合現行不同的培訓項目，並因應本港環境適當調整，構建更全面多元的見習及培訓計劃。 惟「藝術人才見習配對計劃」為期兩年，倘該資助完結，而「藝術人才培育計劃」亦同時取消，意味相關資助將無以為繼。藝發局表示，每年都會審視整個藝術人才培訓計劃系列，視乎本港文化藝術發展、各個計劃的報名情況等，作合適調整；以往的「藝術人才培育計劃」未必不會在兩年後重新提供。 文化發展須長期培育人才 行行出狀元，惟作育英才需時。姚潤敏認為，現時經濟差，政府優先考慮發展旅遊是無可厚非。她坦言不太擔憂政府會忽略文化界，但認為政府縮減文化界的發展力度，數年後或出現人才斷層。她指，「文化行業的發展與其他行業不同之處，在於需要時間培育人才。香港作為國際大都會，引以為傲的是文化和經濟同步起飛，若不一直滋養，需要用時就沒有。」 發展旅遊業，可和文化產業結合，帶動文化旅遊。像內地的烏鎮藝術節、阿那亞戲劇節等，以至美國的百老匯，都顯示文旅產業所能帶來的經濟效益；放眼香港，旅遊與文化亦可發揮協同效應。唯有持續的人才培育，屆時才有人可用。姚潤敏直指，現時最缺乏創作人才，寫劇本、作曲及填詞等都缺。這都講求經驗的累積。 演戲家族近年亦積極到內地不同城市參加藝術節，或申請當地的資助進行創作。她認為，內地一些粵語較普及的城市，由文化設施規劃，到對文化創作的資助，都顯示出地方對文化發展的重視。演戲家族最近便獲得佛山市政府的精品文化的資助，進行純粹的作品創作，「唔produce(製作)都得。」