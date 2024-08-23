疫後香港文藝界探析系列｜行業人才缺 疫後資助削 舞台幕後「大管家」：無得驚

一部表演作品要成功，除了演員精湛演出外，幕後人員絕對功不可沒。疫情期間演出暫停，不少幕後人員轉行，疫後再也沒有重回崗位。香港舞台技術及設計人員協會主席李浩賢估計，疫情導致至少三成人手流失。資助削減加人才流失，前景不明，惟他直言「盡力做，無得驚」。協會將舉辦「科藝藝術節」，盼大眾對行業認識更多。 記者：朱慧恩 現為製作經理的李浩賢，及從事舞台設計、現職大專教師的徐碩朋，正馬不停蹄準備下月舉辦的第二屆「科藝藝術節」，二人分別為主辦單位香港舞台技術及設計人員協會的主席及顧問。兩人均表示，舉辦藝術節，除了聯繫業界、讓公眾對業界有更多認識外，亦幫助行業發掘人才。

疫後至少流失三成人手 現時三十六行，行行缺人，舞台行業也不例外。李浩賢直言，現時行內不同崗位均缺人，尤其是前線、需要體力勞動的崗位最欠缺人手。與幕前演員一樣，不少幕後製作人員也在疫情期間轉行，人才流失比幕前更嚴重。李浩賢表示，疫情起碼令行業流失了三成人，「(流失了的人)疫後完全無返來。」 他又提到，行業工時長，薪酬不算優厚，倘找到更好的工作，自然便離開本行。此外，政府對文化界別的撥款減少，當擁有的資源減少，便無法靠提升薪酬吸引新人入行。另一方面，資助減少，劇團的製作亦隨之減少，變相工作亦減少，也影響行業前景。面對人手短缺，李浩賢直言無得驚，亦無得應對。「我們都計劃不了，都是一邊走一邊做。」

盼讓大眾認識幕後舞台工作 李浩賢及徐碩朋均是資深從業員，兩人均認為，該行業確實是辛苦工，須付出很多精神和時間，要有熱誠才能堅持下去。不過，現時在大專院校任教舞台設計相關科目的徐碩朋觀察到，雖然工作辛苦，仍不乏有熱誠的年輕一輩有意入行。 舉辦科藝節的目的，也是希望把舞台工作帶到大眾視線，並吸引人才。徐碩朋表示，正如現時越來越多廚師會在食客面前烹飪，舞台行業亦可仿效，希望公眾能從不同角度體驗行業的每個崗位。今屆科藝藝術節的主題為「嚐味與空間 Taste & Space」，徐碩朋表示，「taste」令人聯想起美酒佳餚節，「希望藝術節能貼地一點，開一個門口，讓公眾走入來。」是次藝術節既有5場「科藝聯天室」，邀請來自不同領域的藝術家與製作人，包括燈光與舞蹈、戲曲與服裝設計等，討論不同科藝媒介合作的可能。 而「科藝展演」更是重頭戲之一。李浩賢介紹，14位不同背景的資深舞台科藝藝術家組成6個創作組合，創作6組短篇作品，分兩星期表演，觀眾亦會參與其中。他們期望「打破第四幅牆」，讓觀眾一起參與。 觀眾的支持助保持熱誠 憶述入行經過，李浩賢指當年誤打誤撞入行，而徐碩朋曾從事電影製作，輾轉投身舞台設計的行業。觀眾以熱烈掌聲為台前精彩的演出拉下帷幕，演出要成功，除演員瞓身演出外，幕後製作人員的努力亦必不可少。李浩賢認為，縱然辛苦，但見演出順利和觀眾喜愛，是他們繼續堅守崗位的動力。 疫後經濟環境不佳，行業資助削減，兩人均直言，無得擔憂，「一路行一路做，盡做。」前景不明，但徐碩朋認為非完全暗淡。他表示，早前到外國看演出，發現以往長演的作品，因觀眾量不夠，現時演出期縮短；相反，香港以往較少長期的演出，「因香港發展中，現在的商業演出較以往多」。此消彼長下，亦見一線曙光。