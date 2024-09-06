疫後香港文藝界探析系列｜觀眾外遊 藝團自救 與平台合作吸客 夥旅遊業拓文旅商機

近來，香港芭蕾舞團行政總監李易璇分身不暇，既忙着與來自內地的網紅商討合作，宣傳港芭的「自家出品」；也忙着與旅遊界及酒店業界會見，共商對策。李易璇表示，自開關後，港人每逢假期便「報復式」外遊，門票的銷售速度減慢；當刻她便意識到需要開拓更大的觀眾群。她表示，港芭除了積極與不同平台合作，讓更多觀眾購買到門票外；亦積極與旅遊和酒店業界商討合作可行性，冀攜手開拓文化旅遊的領域。
記者：朱慧恩 圖：林靄怡
李易璇憶述，以往演出的門票通常在首輪早鳥優惠便極速售罄；惟自開關後，她察覺到門票的銷售速度較疫前慢，「有些香港觀眾在周末或放假時，便『飛離』香港。」是危也是機，本地觀眾數目減少，自然要另闢蹊徑拓展觀眾群。宣傳方面，李易璇表示，疫情期間港芭已開始使用善用內地網站宣傳；疫情後便看準時機，加強攻勢，利用小紅書等宣傳工具吸客。
除了展開新一輪的宣傳攻勢，港芭亦積極尋找不同的票務系統合作，冀內地觀眾有更多的渠道購票。李易璇指，現時港芭找來大麥網合作，增加購票渠道；更希望將來能延伸至不同平台如trip.com。她直言，港芭嘗試使用其他平台，是希望向業界傳達一個訊息，各類型的藝團都需要直面市場，看清楚自己所面對的競爭對手是誰。
李易璇觀察到，內地觀眾群方面，由於地理位置較近，不乏大灣區觀眾；若然有國際級的芭蕾舞蹈員坐陣，甚至不乏來自北京上海等地的觀眾，「(來港)住3晚酒店，睇完5場節目。」
邀請網紅合作介紹作品和景點
旅客來港看演出，自然便要住宿及消費，倘若文化旅遊發展得宜，也許能為本地旅遊業開拓另一片天。因此，除了從售票渠道「諗計」外，李易璇認為業界也不能再閉門造車，需要走出去與不同業界合作，攜手「自救」。因此，近來她積極聯絡旅遊業及酒店業，期望可在發展文化旅遊上踏出第一步。
李易璇表示，港芭正構思以文化旅遊作切入點，與內地網紅及代理合作一個文化旅遊的宣傳打包。「我們希望網紅前來欣賞芭蕾舞之餘，同時亦介紹周邊的酒店、餐飲，以至美術館等。」她透露，業界已與旅遊業界商討合作，冀盡快落實計劃。
李易璇又說，有時旅客訪港入住酒店，或當刻才在宣傳小冊子上了解到香港的節目，即使有興趣看演出，門票也可能售罄。因此，希望藉與旅遊業或酒店業的合作，讓旅客提早知悉將有的演出，讓他們更好規劃行程。她認為，業界之間很需要互相支持，而業界之間以往較少接觸，「其實我們到其他地方旅行，都一定會看演出或到訪美術館。」她指，希望由此角度出發，與旅遊業界合作，讓他們向旅客推薦表演藝術界的作品。
開拓合作渠道盼文化產業化
今屆政府成立了文化體育及旅遊局，李易璇認為，文體旅局的成立是好事，而局方現時主打盛事經濟亦很好。她建議，政府可多邀業界參與討論，齊齊獻計，令盛事得以延續。她又認為，本地藝術生態完善與否，對藝團而言十分重要。「如果藝術生態大環境未夠完善，藝團不論多努力，也只能在某些限制下營運。」
李易璇認為，現時表演藝術在香港尚未成產業，「(不用說)與倫敦或美國比較，連韓國亦有排未追得上。香港整體政策未配合到文化產業的發展。」因此，在藝術和營運方向上，把文化產業化是現時港芭走的其中一個方向。她舉例，港芭會把擁有的IP跟主題樂園、商場，以至不同品牌合作。
作為本港九大藝團之一，港芭雖獲政府資助，但李易璇認為團體同樣需要有市場概念。「究竟藝術家或團體會把資助當作起動費，還是『生活費』呢？」她亦直言，雖然港芭受資助，但亦不算「富有」，故希望當先驅者，作各種嘗試。
演藝綜合劇場料明年落成 邀團體交意向書
李易璇盼能成為舞團的「家」
演出場地向來是表演藝術團體十分關注的問題，場地僧多粥少，李易璇慨嘆：「想加場都無得加！」而當提到要把文化產業化，她認為場地是一個關鍵因素，劇團能夠長期演出，才能夠收回成本，甚至創造利潤。
李易璇舉例，在一些能成功產業化的地方，如美國百老匯，均是有可供長期演出的場地。「藝團有自己的『home』，將一個作品或IP放大，能自負盈虧，場地是其中一個重要因素。」除了公營場地，她認為私營場地亦可發揮作用。她舉例，政府亦可以推出相關政策，鼓勵發展商與表演團體合作，將空置的地方以較便宜的價錢租予藝團作演出。她舉例，像位於上海的亞洲大廈，由於疫情期間空置，隨後邀請表演團體進駐，結果做得有聲有色，到目前依然場場滿座。
位於西九文化區的演藝綜合劇場料最快明年落成，西九文化區管理局日前邀請有意加入成為舞蹈中心駐場舞團的本地舞蹈團體提交意向書。李易璇表示，作為業界人士，當然對西九的場地有期望，但她亦坦言有憂慮：「租唔租得起？使唔使成日走？」