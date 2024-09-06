疫後香港文藝界探析系列｜觀眾外遊 藝團自救 與平台合作吸客 夥旅遊業拓文旅商機

近來，香港芭蕾舞團行政總監李易璇分身不暇，既忙着與來自內地的網紅商討合作，宣傳港芭的「自家出品」；也忙着與旅遊界及酒店業界會見，共商對策。李易璇表示，自開關後，港人每逢假期便「報復式」外遊，門票的銷售速度減慢；當刻她便意識到需要開拓更大的觀眾群。她表示，港芭除了積極與不同平台合作，讓更多觀眾購買到門票外；亦積極與旅遊和酒店業界商討合作可行性，冀攜手開拓文化旅遊的領域。

李易璇憶述，以往演出的門票通常在首輪早鳥優惠便極速售罄；惟自開關後，她察覺到門票的銷售速度較疫前慢，「有些香港觀眾在周末或放假時，便『飛離』香港。」是危也是機，本地觀眾數目減少，自然要另闢蹊徑拓展觀眾群。宣傳方面，李易璇表示，疫情期間港芭已開始使用善用內地網站宣傳；疫情後便看準時機，加強攻勢，利用小紅書等宣傳工具吸客。

除了展開新一輪的宣傳攻勢，港芭亦積極尋找不同的票務系統合作，冀內地觀眾有更多的渠道購票。李易璇指，現時港芭找來大麥網合作，增加購票渠道；更希望將來能延伸至不同平台如trip.com。她直言，港芭嘗試使用其他平台，是希望向業界傳達一個訊息，各類型的藝團都需要直面市場，看清楚自己所面對的競爭對手是誰。

李易璇觀察到，內地觀眾群方面，由於地理位置較近，不乏大灣區觀眾；若然有國際級的芭蕾舞蹈員坐陣，甚至不乏來自北京上海等地的觀眾，「(來港)住3晚酒店，睇完5場節目。」

邀請網紅合作介紹作品和景點

旅客來港看演出，自然便要住宿及消費，倘若文化旅遊發展得宜，也許能為本地旅遊業開拓另一片天。因此，除了從售票渠道「諗計」外，李易璇認為業界也不能再閉門造車，需要走出去與不同業界合作，攜手「自救」。因此，近來她積極聯絡旅遊業及酒店業，期望可在發展文化旅遊上踏出第一步。

李易璇表示，港芭正構思以文化旅遊作切入點，與內地網紅及代理合作一個文化旅遊的宣傳打包。「我們希望網紅前來欣賞芭蕾舞之餘，同時亦介紹周邊的酒店、餐飲，以至美術館等。」她透露，業界已與旅遊業界商討合作，冀盡快落實計劃。

李易璇又說，有時旅客訪港入住酒店，或當刻才在宣傳小冊子上了解到香港的節目，即使有興趣看演出，門票也可能售罄。因此，希望藉與旅遊業或酒店業的合作，讓旅客提早知悉將有的演出，讓他們更好規劃行程。她認為，業界之間很需要互相支持，而業界之間以往較少接觸，「其實我們到其他地方旅行，都一定會看演出或到訪美術館。」她指，希望由此角度出發，與旅遊業界合作，讓他們向旅客推薦表演藝術界的作品。