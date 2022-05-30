疫情下網課加劇脊骨問題 四成四學童患脊骨側彎升一倍

疫情持續兩年多，學校不時改為網上授課，學童使用電子產品的時間倍增，姿勢不當易有痛症，甚至影響發育。兒童脊科基金發布統計數據，今年首季數據，96.93%接受檢查的學童現不同脊骨問題，如脊骨側彎、寒背和頭部前傾等，相較2019年類似統計升近18個百分點；當中有幼稚園學童已出現問題。而脊骨側彎的升幅最大、升約一倍至44.79%。

數據是來自護脊校園計劃及學童脊科保健計劃為小學生及幼稚園學童檢查脊骨收集，當中2019年共6,807人接受檢查、2021年8,290人，今年截至3月則有326人。在3年數據中，發現無論小學或幼稚園學生，出現脊骨問題人數均向上揚。2019年小學生有脊骨問題約81.13%，升至今年98.81%。而幼稚園由76.32%升至90.54%，升幅和比例均較小學生大，推論出學童的脊骨問題出現低齡化。

今年數據，學童有寒背(60.12%)最普遍，其次頭部前傾(52.76%)，而脊骨側彎的升幅最大，由19年的23.95%上升至今年最新的44.79%。當中幼稚園學童患脊骨側彎升至33.78%，升16百分點，最多人有手腳麻痺(7.27%)，其次頭痛(3.64%)和足踝痛(6.36%)。

機構亦發現，學童每天使用電子產品時間多於3小時的人數比例由2019年的5.49%上升至2022年的31.82%。該機構榮譽顧問脊醫谷德俊表示，學童在疫情下，除面授課堂改為網課外，室外活動時間亦大減，留家時致接觸電子產品時間更長，加上姿勢不當，令脊骨問題加劇。