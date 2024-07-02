疫情停工成重返校園契機 五旬瑜伽教練︰學習只須享受過程

不少人因數年疫情須改變生活方式，亦有人以此作契機重拾夢想。年逾50歲的鍾蓮思當年會考成績「因差幾分」及家庭因素未能再升學，一直是心中憾事。擔任普拉提、瑜伽及健身教練的鍾蓮思因疫情被迫停業，反思「呢段時間可以做啲咩」，而重返校園的心願再次燃起。其後坐言起行入讀與運動有關的高級文憑課程，後銜接海外學位課程，去年更以一級榮譽畢業。她指，求學不應受年齡所限，只須享受過程，做人應不斷為自己開創無限可能。
鍾蓮思指，中學時因為會考成績及家庭因素，無奈要告別校園投身社會工作。30年過去，她坦言這一直成為她的人生憾事；疫情發生後，健身中心等處所須關閉，她亦被迫暫停工作，於是決定報讀香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院的兩年制運動教練學及運動表現高級文憑課程，為疫後重新出發作準備。
重返校園首個難題是電腦
重返校園，鍾蓮思遇到的首個難題是電腦。她笑言，初時甚至連打字都有困難，Word、PowerPoint等軟件亦不擅長使用，第一份功課則因不諳製作PowerPoint，將密密麻麻的字都堆滿在同一版面，未符合老師要求，分數「僅僅合格」，這令她感到十分氣餒。但不服輸的性格，鍾蓮思將勤補拙，另外再報讀電腦課程，最終更以積點3.8(4為最高)的成績完成第一年課程。
在完成第一年高級文憑課程後，鍾蓮思自薦申請入讀學士課程。原須完成兩年高級文憑課程，才能修讀學士學位課程，但因成績優異，再加上有相關學科實戰經驗，鍾蓮思獲香港大學專業進修學院國際學院有條件取錄，並在完成指定銜接課程後，順利入讀香港大學專業進修學院國際學院與紐卡素諾森比亞大學聯辦的運動教練學(榮譽)理學士課程，並於去年以一級榮譽畢業，亦因優異的成績，得到6個合共近十萬元的獎學金。
鍾蓮思重返校園，除修讀學術課程，亦積極投入及享受校園生活，包括加入學生會與同學籌備活動，如舉辦聖誕派對、薄餅夜及芬蘭木棋等；又曾到英國及墨西哥交流，她笑言美好的校園生活要靠自己主動參與，應放眼世界，探索自我。她認為，積極參與各類活動，學習的過程是訓練邏輯思維、增強批判性思考；而人應該不斷學習，突破自己。鍾蓮思藉自身經歷，寄語年齡不是問題，任何人都不應安於現況，要有勇往向前的決心。