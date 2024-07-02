疫情停工成重返校園契機 五旬瑜伽教練︰學習只須享受過程

不少人因數年疫情須改變生活方式，亦有人以此作契機重拾夢想。年逾50歲的鍾蓮思當年會考成績「因差幾分」及家庭因素未能再升學，一直是心中憾事。擔任普拉提、瑜伽及健身教練的鍾蓮思因疫情被迫停業，反思「呢段時間可以做啲咩」，而重返校園的心願再次燃起。其後坐言起行入讀與運動有關的高級文憑課程，後銜接海外學位課程，去年更以一級榮譽畢業。她指，求學不應受年齡所限，只須享受過程，做人應不斷為自己開創無限可能。

鍾蓮思指，中學時因為會考成績及家庭因素，無奈要告別校園投身社會工作。30年過去，她坦言這一直成為她的人生憾事；疫情發生後，健身中心等處所須關閉，她亦被迫暫停工作，於是決定報讀香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院的兩年制運動教練學及運動表現高級文憑課程，為疫後重新出發作準備。