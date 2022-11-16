疫情加劇網上賭博 明愛：給家人更多支援與關懷

明愛展晴中心與明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院今日（16日）發表「疫情下網上賭博研究」報告，顯示疫情以來，「參與網上賭博」的新開賭徒個案百分比顯著上升。研究發現疫情期間不少人社交活動減少，更易導致網上賭博的行為；不少事主的家人亦對其賭博行為認知有限。

研究亦發現，事主的家人對事主參與賭博的認知有限，他們只知悉事主有賭博習慣，但不甚掌握其賭博方式或沉迷程度，甚至有少數家人完全不知道事主有參與賭博；待當事人負債纍纍，主動透露或財務公司追數時，家人才知悉問題嚴重性。部分家人估計疫情令當事人停工而賦閒在家，減少社交活動，令網上賭博的情況加劇。

賭博失控會導致家人關係受損

研究亦指出，賭博失控的情況也會導致事主與家人的關係受到損害。較常見是事主與家人關係緊張、破裂、吵鬧以至動粗；更甚是不理睬以至斷絕來往，不再信任事主言行。有時亦會形成身體／精神健康受損，好像是充滿負面情緒－憤怒、抑鬱、內疚等。這不但形成精神緊張，有時更加深病情，而為了還債，事主或會令家庭背負高額債務，因此牽連其他人際關係。

團體指一些合適的家人協助，例如協助債務重組、支援尋求輔導服務、協調生活安排、減少賭博及借貸誘因，及支持與關懷，都有助賭博當事人渡過難關。