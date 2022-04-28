疫情反覆｜單日確診回升近百宗 當局指反彈屬預期

本港新冠肺炎疫情反覆，昨增430宗確診，較前一日稍多近百宗，當局指復課和放寬社交距離措施後，市面人流增加，數字反彈屬預期之內。全港昨有618間學校復課，當局接獲8宗學生和教職員陽性呈報，又指前日其中一宗學生陽性呈報實為「不確定」結果，建議學生有懷疑應重做測試。

單日多430宗確診，包括15宗輸入個案，來自日本、英國和新加坡等地，第五波疫情累計119萬宗確診。昨單日數字較周二的347宗多，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，上周學校恢復面授課、社交距離措施放寬，很多公司亦取消在家工作安排，令社區人流增多，「出街都見到人多咗、揸車都塞車。」她指，人與人接觸增加，反彈屬預期之內，需觀察多幾日掌握是否反彈。

籲結果「不確定」須重做快測

昨復課的618間學校，共有7名學生和1名教職員呈報陽性，當中兩名學生來自同一家庭和學校。張竹君更正，前日其中一名特殊學校學生的「陽性」呈報實為「不確定」，反覆測試結果均呈陰性。由於不確定結果也有機會是陽性，張竹君建議學生屆時應通知學校和重做一次，取得陰性結果才回校，相信校方會體諒。

醫管局昨呈報多8宗死亡個案，死者介乎49至95歲，第五波累計9,069宗死亡個案。醫管局總行政經理劉家獻稱，前日指定診所僅有188人求診，認為現時使用量不高、診所籌號充足，呼籲不適確診者應盡快求醫。有份接收確診者的中大醫院宣布，因確診數目大幅回落，即日起關閉指定隔離病房，又總結為第五波疫情提供的24張病床，共接收42名公立醫院轉介患者，年齡介乎61至106歲。

援港醫護分批回內地

另外，多批內地援港醫療隊一個多月前來港，到醫管局的博覽館社區治療中心參與治療確診者。特首林鄭月娥昨在社交網站表示，由於住院患者已大幅減少，援港醫護會分批返回內地，向他們致以衷心感謝。