疫情反覆 康復碼系統紀錄未齊 12國際校生誤報陽性

本港昨增668宗新冠肺炎確診，較前一日回升逾一成。小學和國際學校分階段復課第二日，當局錄得3間學校共4名師生呈報陽性，而復課首日一間國際學校的12宗學生陽性個案，調查後發現全屬誤報個案。另外，當局承認康復二維碼申請系統仍在更新個案資料，著未成功者容後再試。
單日確診數字連續第三日徘徊600宗水平，當局昨錄得核酸和快速測試個案分別有330和338宗。學校分階段復課昨踏入第二日，衛生防護中心指恢復面授的187間學校已全數申報情況，當中3間學校有師生檢測呈陽性，包括兩間昨才復課的學校，4名呈陽性師生已一段時間未有回校。
一間國際學校在復課首日，向中心呈報12名學生陽性個案，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨指，校方前日傍晚證實該12名學生的家長，只是錯誤在內聯網申報子女為陽性。他們昨如常回校上課時，由學校為他們進行快速測試覆檢，同樣取得陰性結果。自周二(19日)復課起，至今累計6間學校呈報7名師生陽性。
社交距離措施今起首階段放寬，政府雖趕及前日推出索取康復證明二維碼的網站，但不少康復者在輸入正確資料後，仍未取得有關二維碼。副政府資訊科技總監黃志光昨早在電台節目重申，或與申請者輸入錯誤資料、確診時未有向署方申報等有關。不過，歐家榮昨午在疫情記者會上，承認除該兩種人為出錯外，有關系統仍在持續更新確診資料，呼籲不成功的市民可稍後再試。他又透露，補回呈報快測結果的電郵，啟用逾月接獲逾10萬宗查詢，惟強調當局並不鼓勵市民延後呈報。
下一階段放寬防疫
或撤郊野公園口罩令
此外，政府表示若疫情許可，下一階段放寬社交距離措施時，市民在郊野公園及戶外做劇烈運動時，或毋須佩戴口罩。昨另錄得13宗輸入個案，患者分別來自泰國、阿聯酋、巴基斯坦和韓國等。另外，醫管局公布多10宗前日的死亡個案，年齡介乎57至100歲，第五波呈報個案病死率為0.76%。