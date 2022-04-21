疫情反覆 康復碼系統紀錄未齊 12國際校生誤報陽性

本港昨增668宗新冠肺炎確診，較前一日回升逾一成。小學和國際學校分階段復課第二日，當局錄得3間學校共4名師生呈報陽性，而復課首日一間國際學校的12宗學生陽性個案，調查後發現全屬誤報個案。另外，當局承認康復二維碼申請系統仍在更新個案資料，著未成功者容後再試。

單日確診數字連續第三日徘徊600宗水平，當局昨錄得核酸和快速測試個案分別有330和338宗。學校分階段復課昨踏入第二日，衛生防護中心指恢復面授的187間學校已全數申報情況，當中3間學校有師生檢測呈陽性，包括兩間昨才復課的學校，4名呈陽性師生已一段時間未有回校。

一間國際學校在復課首日，向中心呈報12名學生陽性個案，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨指，校方前日傍晚證實該12名學生的家長，只是錯誤在內聯網申報子女為陽性。他們昨如常回校上課時，由學校為他們進行快速測試覆檢，同樣取得陰性結果。自周二(19日)復課起，至今累計6間學校呈報7名師生陽性。