疫情受控｜確診維持逾400宗 再錄BA.5變異病毒株個案

本港昨新增413宗新冠肺炎確診個案，較前日輕微回落。當局基因分析發現，早前南非抵港的一宗輸入個案，帶有Omicron BA.5變種病毒株，是本港第2宗同類變種個案，病人已送往隔離，病毒亦沒有流入社區。對於資深藝人曾江在檢疫酒店離世，防護中心確認在曾江離世前一晚，已取得家人送來的物品，指如檢疫人士有需要，可申請安排家人陪同檢疫。

打開檢疫人士房門 酒店應用常理考慮

藝人曾江周三(27日)於檢疫期間倒斃，他的女兒昨透露曾江有輕微高血壓，離世前曾表示心口痛，家人於事發前一晚已送藥物到酒店。衛生防護中心昨再被問及此事時指，其遺體經法醫初步檢測，對新冠病毒呈陰性，並確認在曾江離世前一晚，已取得家人送來的物品。對於曾江失聯，家人要求檢疫酒店開門查看，但酒店說要先致電衛生署的做法，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指「酒店應用常理考慮隔離人士的要求是否合理，毋須每事都向官方查問」；她補充如檢疫人士有需要，可申請安排家人陪同檢疫。

昨日新增的413宗個案，其中206宗經核酸檢測確診，另有207宗快速檢測陽性的呈報；輸入個案則有23宗。張竹君表示，確診數字和前日相若，要再觀察有沒有反彈，但根據各項監察數字，與疫情高峰時相比，疫情算是明顯受控。下月有五一及佛誕假期，張竹君認為人流增多，疫情反彈是預期之內。

至於新增一宗BA.5變種個案，張竹君指該名40歲男患者上周六(23日)從南非經多哈抵港，在機場檢測呈陽性，無病徵、已接種兩針復必泰，並即時送往隔離，病毒無流入社區，第一宗的個案亦已經康復。張竹君補充，根據世衛標準，BA.5病毒株比原有的病毒株，有機會有更強傳播率，但臨床嚴重情況未見到有大分別。

另外，昨有624間學校恢復面授課堂，多10宗學校呈報的陽性個案，涉及9名學生和1名職員，並無涉及早前出現個案的學校。