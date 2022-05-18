疫情可控 防疫措施如期放寬 林鄭拒評專家意見

酒吧及仍須關閉的表列處所明可復業。(資料圖片)

本港新冠肺炎疫情每日徘徊200至300宗，特首林鄭月娥認為，疫情處於低位膠著狀態，但風險仍然可控，宣布社交距離措施可如期明日實施第二階段放寬，包括可堂食至凌晨12時、重開酒吧和卡拉OK等。有港大專家指是時候思考如何「與病毒共存」和不應再「谷針」等，林鄭月娥稱不會評論，指專家雖有看法但沒有直接參與政策制訂，政府也有自己的看法。

第二階段的社交距離措施明起放寬，卡拉OK、派對房間、夜總會等現仍須關閉的表列處所和酒吧將可重開，食肆堂食時間也會延長至凌晨12時、宴會上限人數增至120人，市民在室內體育處所及符合換氣量要求的健身中心運動時，亦毋須佩戴口罩。

林鄭月娥稱，現已恢復的強制檢測公告和多類人士須定期做快速測試等措施，令每日幾乎都有七分之一人口做檢測，反映本港仍在尋找陽性個案，故可理解每日仍有200至300宗個案。她形容，目前疫情在低位膠著徘徊，即使出現一些爆疫群組有風險，風險仍然可以控制，又稱當確診不減但人流增加，本地即時有效繁殖率便會上升，籲市民毋須太擔心。

港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩和醫學院藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光日前在報章撰文，認為是時候思考如何「與病毒共存」，並指「疫苗通行證」措施變相強制市民接種，促豁免60歲以下人士用「疫苗通行證」。林鄭月娥感謝專家發表的抗疫看法，但表示不評論，強調政府有自己的看法，加上專家未有直接參與港府的政策制訂，直言她和政府「唔係俾專家帶住我哋走」，第三階段「疫苗通行證」也會如期在月底實施。

防護中心籲市民勿鬆懈

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱，社交距離措施放寬和食肆延長堂食時間，必然會增加傳播風險，但提到現時市民須使用「疫苗通行證」，指打針雖不能防傳播但可防重症和大減死亡機會，又稱政策要平衡公共衛生和大眾接受程度，強調市民勿因放寬而放鬆。