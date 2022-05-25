疫情回穩｜林鄭：將維持疫苗通行證 熱切希望國家領導七一訪港

特首林鄭月娥昨出席行政會議前表示，過去一周疫情平穩並呈下降趨勢，學校復課1個月亦只發現300多宗個案，認為本地確診個案處於低水平，但強調仍要推動疫苗接種，而疫苗通行證會持續一段時間。由於輸入個案相對佔較高比例，她指在本屆任期內放寬入境防疫措施的機會很微。此外，林鄭指將重啟慶祝回歸25周年的各項活動，但未有透露會否有國家領導人訪港。

被問及何時取消「疫苗通行證」，林鄭稱明白到大部分措施對市民帶來不便，惟前提是要顧及市民生命健康及安全，疫苗接種率尚有上升空間，當中打第二針未過九成，打第三針約得一半；加上可能會有新變種病毒，或要用另一種疫苗對抗，難有硬指標何時取消，認為疫苗通行證仍須要持續一段日子。

就日前有專家認為健康人士暫不應打第四針。她指「早前首先邀請一些60歲或以上或有特別身體狀況的居民接種，包括本人因年紀大都已接種第四劑。」本港18至59歲、未受感染的成年人上周六起可接種第四劑新冠疫苗，她重申，若其工作有高暴露風險，或有個人各方面需要而接種第四劑，當局均樂意讓他接種。

任內再放寬入境措施機會微

至於外防輸入措施，她稱輸入個案佔每日確診有一定比例且有變種個案，任內再放寬的機會很微。林鄭月娥又解釋，在預約門診服務實施通行證是保障求醫人士，因為無接種疫苗人士在醫務環境內有高暴露風險，不過急症及有陰性檢測證明人士仍可求醫。

另外，隨著疫情回穩，政府陸續公布回歸25周年慶祝活動細節，林鄭月娥稱康文署將「擔大旗」，舉辦多項大型活動。至於國家領導人會否在7月1日訪港，林鄭指回歸25周年是非常重要的日子，她熱切希望中央領導人訪港，並在港發表重要講話，「但這條問題恐怕我不能夠回答我知不知道，我只能夠回答今日沒有東西可以公布。」

7月1日亦是政府換屆，被問到架構重組方案增設副司長等職位，會否架床疊屋，林鄭月娥說方案是候任行政長官所樂見，本屆政府只是代理人，為下屆政府處理立法程序，不宜評論候任特首的理念。立法會人事編制小組委員會將於本周五召開特別會議，審理政府架構重組方案，並於下月15日向立法會提交決議案。