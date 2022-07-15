疫情封gym 逾半受訪者「疫情肥」 市民傾向選擇24小時健身中心

亞洲運動及體適能專業學院(AASFP)於上月20日至28日期間訪問了700多名運動愛好者，了解市民在第五波疫情時，運動處所及健身室停運期間的身體狀況和運動形態。研究顯示，有36.8%的受訪者以「居家健身」的方式保持運動，亦有人選擇跑步(12%)及行山(11.3%)等戶外活動保持運動量。但同時有26.8%的受訪者稱沒有代替方案，因此第五波疫情期間運動量大減。

政府於第五波疫情期間實施不同社交距離措施，其中包括關閉健身房，打亂港人的運動習慣，甚至出現「疫情肥」！有調查發現，體育處所及健身室被停業期間，超過一半(52.7%)受訪者體重有所增加，其中近三成人(28.1%)最少增加了6磅。

亞洲運動及體適能專業學院CEO兼註冊物理治療師周錦浩表示，疫情下運動量大減既令體重增加外，亦會出現肌肉流失、體能下降等問題。他指出，有78.5%受訪者感覺到自己的體能或健康情況有所下滑；當中更有47.9%認為自己的體能或健康狀況下降了最少三成，亦有16%受訪者稱，體重或因肌肉流失而下降。

如今體育場所及健身室重開後，超過一半(55.1%)受訪者表示，較傾向選擇24小時健身中心作為運動地方，其次是戶外運動場(23.7%)及家居運動或健身(23.2%)。近六成人表示是因可自由選擇人流較少的時段做運動，另有四成人因工作及生活需要，只能晚上、深夜或凌晨時分運動。

近日確診數字有上升趨勢，被問到會否擔心健身房再度被關閉，24/7 Fitness董事及行政總裁黃靜怡坦言有這方面的憂慮。但她表示，「作為營運者能夠做的防疫措施都已經做齊」，而且員工均上下一心捱過前幾波疫情，有信心能夠應付疫情再次來襲。