疫情平穩 本月放寬多項措施 食肆明起8人一枱

本港昨增290宗新冠肺炎確診，單日數字持續在低三位數徘徊，特首林鄭月娥形容疫情下降速度比想像快，宣布明起提早放寬部分社交距離措施，包括食肆增至8人一枱、重開泳灘，以及室外運動時可不戴口罩。至於本月19日起，酒吧、派對房間和卡拉OK等處所亦可重開。周日就是母親節，有飲食業界指提早放寬既令市民可外出慶祝，對食肆生意又有幫助，形容是「三贏」局面。
社交距離措施將在本月19日作第二階段放寬，包括重開所有現仍關閉的表列處所，即酒吧、派對房間和卡拉OK等，其中酒吧最多4人一枱、可營業至凌晨2時、容納人數上限為75%，食肆可延長堂食至凌晨零時、宴會人數上限增至120人等，而首階段放寬已重開的處所，包括戲院、表演場地等，其可容納人數亦會由50%上調至85%。此外，屆時市民在室內運動場地或符合換氣量要求健身中心運動時，亦毋須戴口罩。
部分原屬第二階段的措施，更可提早至明日(5日)實施，包括食肆增至8人一枱、重開泳池、沙灘、水上樂園等，同時容許市民戶外運動及身處郊野公園時，毋須再戴口罩。
限聚令維持4人
林鄭月娥解釋，確診數字回落速度較想像快，長假期亦未有導致疫情反彈，因此回應市民的強烈訴求。她強調放寬均建基於「疫苗通行證」，並預告將加強就防疫措施執法。在食肆可8人一枱之時，政府指仍會維持4人「限聚令」。
康文署指，公眾泳池將在下周四(12日)起陸續重開；海洋公園水上樂園下周六(14日)重開，市民周五(6日)下午5時起可到官方網站購票和預約入園。
林鄭盼市民過愉快母親節
適逢周日是母親節，林鄭月娥指提早增加食肆每枱人數上限，是希望市民能度過愉快的母親節，「可以一張枱8人，如果係三代同堂，由婆婆到媽媽到個孫都可以一齊食飯。」香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，消息一出隨即有不少市民致電預訂母親節晚餐，已訂兩張4人枱的客人亦紛紛改回8人枱。他認為，提早放寬是項惠民措施，指市民可以出外慶祝，食肆生意又可增加，「可以話係三贏，政府贏、業界贏和市民贏。」他表示，疫情前業界於母親節正日生意額可達4億元，料今年可恢復以往的七成、營業額可達3億元。不過，他坦言因應食材和物流價格上升，今年母親節飯料將加價一成。
鑑於近日需要入院的確診者減少，醫管局在博覽館的社區治療中心今起轉為備用狀態，林鄭月娥指最後一批內地援港醫療隊將返回內地。醫管局總行政經理李立業稱，部分相關人手會調回聯網醫院，部分則會留在博覽館及北大嶼山醫院感染控制中心，為第六波疫情做好準備。