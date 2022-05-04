疫情平穩 本月放寬多項措施 食肆明起8人一枱

本港昨增290宗新冠肺炎確診，單日數字持續在低三位數徘徊，特首林鄭月娥形容疫情下降速度比想像快，宣布明起提早放寬部分社交距離措施，包括食肆增至8人一枱、重開泳灘，以及室外運動時可不戴口罩。至於本月19日起，酒吧、派對房間和卡拉OK等處所亦可重開。周日就是母親節，有飲食業界指提早放寬既令市民可外出慶祝，對食肆生意又有幫助，形容是「三贏」局面。

社交距離措施將在本月19日作第二階段放寬，包括重開所有現仍關閉的表列處所，即酒吧、派對房間和卡拉OK等，其中酒吧最多4人一枱、可營業至凌晨2時、容納人數上限為75%，食肆可延長堂食至凌晨零時、宴會人數上限增至120人等，而首階段放寬已重開的處所，包括戲院、表演場地等，其可容納人數亦會由50%上調至85%。此外，屆時市民在室內運動場地或符合換氣量要求健身中心運動時，亦毋須戴口罩。

部分原屬第二階段的措施，更可提早至明日(5日)實施，包括食肆增至8人一枱、重開泳池、沙灘、水上樂園等，同時容許市民戶外運動及身處郊野公園時，毋須再戴口罩。