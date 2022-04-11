疫情影響｜DSE考生壓力急增 上月達7.87分 九成人感身心疲累

中學文憑試本月22日開考，學友社調查發現，考生的自評壓力指數由1月的7.16升至3月的7.87分；感極大壓力考生較1月時升12個百分點。學友社指，隨着當局月初公布最新考試安排，疫情放緩，考生壓力可望得以紓緩，建議考生早了解疫情下的應考安排，以免在當刻才作決定。

學友社1月及3月底分別以網上問卷形式分別訪問2,128名和578名應屆考生。1月份整體受訪考生的壓力平均分為7.16分，當中24%感9至10分的極大壓力，情況由2020年新冠疫情初爆發時回落。3月份的調查，壓力平均分升至7.87，當中三成六達9至10分，較1月份的增12個百分點。

對照3月及1月的結果，考生的整體身心狀況明顯轉差，大部分受訪考生表示感身心疲累(90%)、難以集中精神(87%)、學習動力消減(87%)及容易情緒波動(78%)。學友社學生輔導顧問吳寶城指，今屆考生自中四起便受疫情影響授課進度，亦少了學校老師支援及朋輩社交，加上年初疫情惡化至文憑試開考充滿變數，對學生更是雪上加霜。考評局月初已公布如期考試並陸續落實考試安排，相信有助同學紓壓及降低不確定性。

吳寶城提醒考生要每天考試前量體溫、做快速抗原測試及填妥健康申報表。結果呈陽性的考生，如身體狀況許可而又選擇應考，則需在早上6時半前聯絡考評局專線及召喚考生抗疫的士，以盡快獲安排到竹篙灣特別試場應考，故應提早準備好物品清單及「考試行李箱」︰考試物品、精選的溫習材料及日常生活用品，以便隨時前往特別試場。如呈陰性的學生，亦要將檢測結果與准考證一起拍照保存，以備抽查。